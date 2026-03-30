Zwei Schritte bis zur großen Bühne

Erinnerungen an große Pokalnächte

Vor allem die langjährigen Anhänger des VfB denken in diesen Tagen gerne zurück. Am 30. Juli 2011 standen die Oldenburger zuletzt in der ersten Runde des DFB-Pokals auf dem Platz. Gegner war damals der Hamburger SV, und trotz leidenschaftlicher Leistung unterlag der Außenseiter nur knapp mit 1:2. Es war der bislang letzte Auftritt auf nationaler Bühne – ein Kapitel, das der Verein nun neu schreiben will.

Mit Drochtersen/Assel wartet dabei kein Unbekannter. Bereits zweimal trafen beide Teams im Landespokal aufeinander – mit unterschiedlichem Ausgang. 2013 setzte sich der VfB souverän durch. Unter Trainer Alexander Nouri avancierte damals Addy-Waku Menga zum Matchwinner, als er mit zwei Treffern den Weg ins Viertelfinale ebnete.