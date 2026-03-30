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Zwei Schritte bis zur großen Bühne
VfB Oldenburg will gegen Drochtersen/Assel den Traum vom DFB-Pokal am Leben halten
Noch zwei Siege trennen den VfB Oldenburg von der Rückkehr auf die große Fußballbühne. Im Halbfinale des Krombacher Landespokals treffen die Blauen am Ostersamstag (18 Uhr) erneut auf die SV Drochtersen/Assel. Mit einem Erfolg wäre der Weg ins Endspiel frei – und der Traum vom DFB-Pokal wieder ein Stück greifbarer.
Erinnerungen an große Pokalnächte
Vor allem die langjährigen Anhänger des VfB denken in diesen Tagen gerne zurück. Am 30. Juli 2011 standen die Oldenburger zuletzt in der ersten Runde des DFB-Pokals auf dem Platz. Gegner war damals der Hamburger SV, und trotz leidenschaftlicher Leistung unterlag der Außenseiter nur knapp mit 1:2. Es war der bislang letzte Auftritt auf nationaler Bühne – ein Kapitel, das der Verein nun neu schreiben will.
Mit Drochtersen/Assel wartet dabei kein Unbekannter. Bereits zweimal trafen beide Teams im Landespokal aufeinander – mit unterschiedlichem Ausgang. 2013 setzte sich der VfB souverän durch. Unter Trainer Alexander Nouri avancierte damals Addy-Waku Menga zum Matchwinner, als er mit zwei Treffern den Weg ins Viertelfinale ebnete.
Pokalkrimi mit bitterem Ende
Zwei Jahre später folgte die Revanche der Kehdinger. Vor über 6.000 Zuschauern entwickelte sich ein intensiver Pokalfight, in dem Drochtersen früh die Kontrolle übernahm. Trotz zahlreicher Chancen gelang dem VfB nur noch der Anschlusstreffer – das Aus war besiegelt.
Ein Sieg, eine Niederlage – die bisherige Bilanz lässt Raum für Interpretationen. Nach dem inoffiziellen „Gesetz der Serie“ wäre nun wieder ein Erfolg der Oldenburger an der Reihe. Doch unabhängig von Statistik oder Historie wird entscheidend sein, wie der VfB die Partie angeht.
Klar ist: Mit einem Sieg würde der Traditionsverein einen großen Schritt Richtung DFB-Pokal machen. Und vielleicht schon bald wieder das erleben, wonach sich viele in Oldenburg seit Jahren sehnen – ein Abend unter Flutlicht auf der ganz großen Fußballbühne.