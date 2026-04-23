Zwei Schiedsrichter-Neulingslehrgänge für Mädchen und Frauen beim FVN

Der FVN fördert mit seinen Lehgängen gezielt Schiedsrichterinnen. – Foto: Claudia Pillekamp

Du liebst Fußball und möchtest mehr als nur zuschauen? Dann nutze deine Chance und werde Schiedsrichterin! Der Fußballverband Niederrhein (FVN) bietet zwei Schiedsrichterinnen-Neulingslehrgänge speziell für Mädchen und Frauen an - dein perfekter Einstieg in eine spannende und verantwortungsvolle Rolle auf dem Platz.

Die Förderung von Schiedsrichterinnen hat im FVN einen besonders hohen Stellenwert. Mit gezielten Angeboten, persönlicher Betreuung und speziellen Lehrgängen setzt sich der Verband aktiv dafür ein, Frauen im Schiedsrichterwesen zu stärken, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und langfristig zu begleiten. Du wirst Teil eines Netzwerks, das dich unterstützt und fördert.

📅 Termine:

➡️ Lehrgang 1: 13. Juni - 27. Juni 2026 (Hybrid/Online und in Präsenz)

📍Ort: Sportschule Wedau in Duisburg