 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Zwei Schiedsrichter-Neulingslehrgänge für Mädchen und Frauen beim FVN

Die Anmeldungen für die beiden Lehrgänge vom 13. bis 27. Juni sowie vom 16. bis 18. Oktober 2026 sind jetzt freigeschaltet.

von FVN · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der FVN fördert mit seinen Lehgängen gezielt Schiedsrichterinnen.
Der FVN fördert mit seinen Lehgängen gezielt Schiedsrichterinnen. – Foto: Claudia Pillekamp

Du liebst Fußball und möchtest mehr als nur zuschauen? Dann nutze deine Chance und werde Schiedsrichterin! Der Fußballverband Niederrhein (FVN) bietet zwei Schiedsrichterinnen-Neulingslehrgänge speziell für Mädchen und Frauen an - dein perfekter Einstieg in eine spannende und verantwortungsvolle Rolle auf dem Platz.

Die Förderung von Schiedsrichterinnen hat im FVN einen besonders hohen Stellenwert. Mit gezielten Angeboten, persönlicher Betreuung und speziellen Lehrgängen setzt sich der Verband aktiv dafür ein, Frauen im Schiedsrichterwesen zu stärken, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und langfristig zu begleiten. Du wirst Teil eines Netzwerks, das dich unterstützt und fördert.

📅 Termine:
➡️ Lehrgang 1: 13. Juni - 27. Juni 2026 (Hybrid/Online und in Präsenz)
📍Ort: Sportschule Wedau in Duisburg

Präsenztermine: 13. Juni und 27. Juni (Prüfung])
Digitale Schulungen: 17. Juni, 20. Juni, 24. Juni

➡️ Lehrgang 2: 16. Oktober - 18. Oktober 2026 (Präsenz)
📍 Ort: Sportschule Wedau in Duisburg

Deine Vorteile auf einen Blick:

Kostenlose Teilnahme am Lehrgang
Kostenfreie Übernachtung in der Sportschule möglich

Neben der klassischen Schiedsrichterinnen-Ausbildung wird gezielt auf Fragen und Bedürfnisse von Frauen im Fußball eingegangen. Ziel ist es, mehr Mädchen und Frauen für diese wichtige Rolle zu begeistern und nachhaltig zu fördern.

Wichtig für deine Anmeldung:

  • Mindestalter: 14 Jahre
  • Mitgliedschaft in einem Fußballverein erforderlich (kann auch nachträglich erfolgen)
  • Interesse am Fußball sowie Bereitschaft, Spiele zu leiten und an Weiterbildungen teilzunehmen
  • Anmeldung ausschließlich online über werdeschiedsrichter.de

Die beiden Lehrgänge richten sich ausschließlich an Mädchen und Frauen.