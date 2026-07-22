Zwei Rückzüge: FVN veröffentlicht Spielpläne der Frauen-Bezirksliga

Der Fußballverband Niederrhein hat am Mittwochvormittag die Spielpläne der Frauen-Bezirksliga veröffentlicht. Allerdings tauchen dabei nicht in allen vier Gruppen die geplanten 14 Manschaften auf. Denn in Gruppe 4 gibt es bedauerlicherweise gleich zwei Rückzüge.
So nehmen weder der SV Wanheim noch Eintracht Duisburg das Startrecht in der Bezirksliga in Anspruch - sicherlich auch ein herber Schlag für den Frauenfußball in Duisburg. Dadurch haben dort jetzt immer gleich zwei Mannschaften spielfrei, was natürlich auch dafür sorgt, dass der Rhythmus der Teams immer wieder gebrochen wird. Sicherlich eine spezielle Herausforderung, die aber nun natürlich nicht mehr zu ändern ist.
Los geht es für alle vier Gruppen regulär am Sonntag, 30 August. Die erste Partie, die an diesem Sonntag über die Bühne geht, ist gleich ein Derby, wenn sich in Gruppe 2 um 10.30 Uhr der SC Hardt und die SpVg Odenkirchen gegenüberstehen. So sehen die ersten Spieltage in den vier Gruppen in der Übersicht aus.
1. Spieltag
So., 30.08.26 11:00 Uhr SV Oberbilk 09 - SC Unterbach
So., 30.08.26 11:00 Uhr TSV Urdenbach II - TSV Union Wuppertal
So., 30.08.26 11:00 Uhr FC Tannenhof - SSVg 06 Haan
So., 30.08.26 11:00 Uhr TSV Gruiten - SSVg Velbert II
So., 30.08.26 11:00 Uhr BV Bergisch Neukirchen - DJK Tusa 06 Düsseldorf II
So., 30.08.26 12:00 Uhr SG Kaarst II - CfR Links Düsseldorf II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - BV Gräfrath
2. Spieltag
So., 06.09.26 11:00 Uhr TSV Union Wuppertal - SC Sonnborn
So., 06.09.26 12:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf II - TSV Gruiten
So., 06.09.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - FC Tannenhof
So., 06.09.26 13:00 Uhr CfR Links Düsseldorf II - TSV Urdenbach II
So., 06.09.26 13:00 Uhr SC Unterbach - BV Bergisch Neukirchen
So., 06.09.26 13:30 Uhr BV Gräfrath - SV Oberbilk 09
So., 06.09.26 17:00 Uhr SSVg 06 Haan - SG Kaarst II
1. Spieltag
So., 30.08.26 10:30 Uhr SC Hardt - SpVg Odenkirchen
So., 30.08.26 11:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SC Krefeld 05 II
So., 30.08.26 12:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Linner SV
So., 30.08.26 13:00 Uhr BV Wevelinghoven - SV Glehn
So., 30.08.26 13:00 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf - BV Union Krefeld
So., 30.08.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen - Rot-Weiß Venn
So., 30.08.26 15:30 Uhr OSV Meerbusch - ASV Einigkeit Süchteln
2. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr SV Glehn - SC Hardt
So., 06.09.26 11:00 Uhr BV Union Krefeld - OSV Meerbusch
So., 06.09.26 12:30 Uhr Rot-Weiß Venn - SpVg Gustorf/Gindorf
So., 06.09.26 13:00 Uhr Linner SV - TuRa Brüggen
So., 06.09.26 13:00 Uhr SC Krefeld 05 II - BV Wevelinghoven
So., 06.09.26 13:15 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20
So., 06.09.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - CSV Marathon Krefeld
1. Spieltag
So., 30.08.26 11:00 Uhr Grün-Weiß Lankern III - Blau-Weiß Wertherbruch
So., 30.08.26 11:00 Uhr Hemdener SV - SV Sonsbeck
So., 30.08.26 12:30 Uhr MSV Duisburg III - SV Spellen
So., 30.08.26 12:30 Uhr SV Heißen II - FC Olympia Bocholt
So., 30.08.26 13:00 Uhr DJK Twisteden - SV Budberg II
So., 30.08.26 13:00 Uhr Eintracht Emmerich - SV Haldern
So., 30.08.26 13:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - DJK Rhenania Kleve
2. Spieltag
Fr., 04.09.26 18:30 Uhr FC Olympia Bocholt - MSV Duisburg III
Sa., 05.09.26 17:00 Uhr SV Haldern - SV Heißen II
So., 06.09.26 11:00 Uhr DJK Rhenania Kleve - Eintracht Emmerich
So., 06.09.26 11:00 Uhr SV Sonsbeck - Grün-Weiß Lankern III
So., 06.09.26 15:15 Uhr SV Spellen - DJK Twisteden
So., 06.09.26 15:15 Uhr Blau-Weiß Wertherbruch - SC TuB Mussum 1926
So., 06.09.26 17:00 Uhr SV Budberg II - Hemdener SV
1. Spieltag
So., 30.08.26 11:00 Uhr SV Leithe - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 30.08.26 11:00 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SC Buschhausen 1912
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Vierlinden - SpVgg Steele
So., 30.08.26 15:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Niederwenigern
So., 30.08.26 17:00 Uhr Glück-Auf Sterkrade - SpVg Schonnebeck
2. Spieltag
So., 06.09.26 11:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Leithe
So., 06.09.26 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 06.09.26 12:00 Uhr SpVgg Steele - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 06.09.26 12:30 Uhr Rhenania Bottrop II - Glück-Auf Sterkrade
So., 06.09.26 15:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - DJK Vierlinden