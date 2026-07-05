Zwei Rückzüge aus der Kreisoberliga: Große Freude beim Nachrücker

Aus der Landesklasse hat es in diesem Sommer keinen Absteiger in den Spielbetrieb des Kreisfachverbandes (KFV) Burgenland gegeben. Somit wäre regulär nur ein Absteiger aus der Kreisoberliga nötig gewesen. Weil sich aber zur neuen Saison gleich zwei Mannschaften aus dem Oberhaus des Burgenlandes zurückziehen, darf sich ein Kreisligist über den Aufstieg durch die Hintertür freuen.
Dies gab der KFV am Sonntag bekannt. Aufgrund der Rückzüge des Baumersrodaer SV und des VfB Scharnhorst Großgörschen "sind für die kommende Spielzeit zusätzliche Startplätze im Spielbetrieb des KFV Fußball Burgenland frei geworden", teilte der Verband mit und weiter: "Nach Beschluss des Präsidiums und des Spielausschusses wurden die freien Plätze gemäß den Regelungen der Ausschreibung neu besetzt."
So darf sich der SV Motor Zeitz fünf Jahre nach dem Auflösen der Spielgemeinschaft mit dem VfB Zeitz und dem Neustart in der Kreisklasse über die Rückkehr in die Kreisoberliga freuen. In ihrer Kreisliga-Staffel kam die Motor-Elf drei Punkte hinter der Droyßiger SG auf Tabellenplatz zwei ins Ziel. "Wir steigen doch noch auf", titelten die Zeitzer am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal.
"Vier Jahre lang haben wir für diesen Moment gearbeitet. Vier Jahre lang war das Ziel der Aufstieg. Jedes Jahr stand am Ende eine andere Mannschaft vor uns - aus den unterschiedlichsten Gründen. Doch anstatt den Kopf hängen zu lassen, haben wir jede Saison als Ansporn gesehen, uns weiterzuentwickeln, den Kader zu verstärken und als Verein zu wachsen", schreibt der SV Motor.
Auch in der abgelaufenen Saison hätte das gesamte Team wieder "einen enormen Aufwand betrieben." Die Kreisoberliga-Rückkehr sei dafür nun der Lohn. "Uns ist bewusst, dass diese Entscheidung nicht jeder positiv sehen wird und es neben Glückwünschen auch kritische Stimmen geben wird. Das gehört zum Sport dazu. Wir sind jedoch überzeugt, dass wir diesen Schritt gehen können - und auch gehen müssen."
Organisatorisch wie personell sehe man sich gut aufgestellt. "Die Strukturen stimmen, das Umfeld wächst und unsere erste Mannschaft hat sich zu einer echten Einheit entwickelt", schreiben die Zeitzer. Besonders stolz sei man auf die Entwicklung des Nachwuchses: Zum ersten Mal seit 14 Jahren besetzt man in der neuen Saison wieder alle Altersklassen von den Bambinis bis zu den B-Junioren. "Genau diesen Kindern und Jugendlichen möchten wir eine sportliche Perspektive und eine langfristige Heimat beim SV Motor Zeitz bieten. Dafür ist dieser Aufstieg ein wichtiger Baustein."
Neben dem SV Motor Zeitz darf sich auch die SG Eintracht Lossa über positive Nachrichten freuen. Als Tabellendritter der Kreisklasse, Staffel 1, rückt die Eintracht in die Kreisliga des KFV Burgenland nach. In der Saison 2022/23 - damals noch in Kooperation mit der SG Union Rastenberg - war Lossa letztmalig in der Kreisliga vertreten.