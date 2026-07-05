Zwei Rückzüge aus der Kreisoberliga: Große Freude beim Nachrücker Kreisoberliga Burgenland +++ Der Baumersrodaer SV und der VfB Scharnhorst Großgörschen verabschieden sich von Kevin Gehring · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffen Poppendicker

Aus der Landesklasse hat es in diesem Sommer keinen Absteiger in den Spielbetrieb des Kreisfachverbandes (KFV) Burgenland gegeben. Somit wäre regulär nur ein Absteiger aus der Kreisoberliga nötig gewesen. Weil sich aber zur neuen Saison gleich zwei Mannschaften aus dem Oberhaus des Burgenlandes zurückziehen, darf sich ein Kreisligist über den Aufstieg durch die Hintertür freuen.

Dies gab der KFV am Sonntag bekannt. Aufgrund der Rückzüge des Baumersrodaer SV und des VfB Scharnhorst Großgörschen "sind für die kommende Spielzeit zusätzliche Startplätze im Spielbetrieb des KFV Fußball Burgenland frei geworden", teilte der Verband mit und weiter: "Nach Beschluss des Präsidiums und des Spielausschusses wurden die freien Plätze gemäß den Regelungen der Ausschreibung neu besetzt." SV Motor Zeitz landet in der Kreisliga-Staffel auf Rang zwei So darf sich der SV Motor Zeitz fünf Jahre nach dem Auflösen der Spielgemeinschaft mit dem VfB Zeitz und dem Neustart in der Kreisklasse über die Rückkehr in die Kreisoberliga freuen. In ihrer Kreisliga-Staffel kam die Motor-Elf drei Punkte hinter der Droyßiger SG auf Tabellenplatz zwei ins Ziel. "Wir steigen doch noch auf", titelten die Zeitzer am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal.

"Vier Jahre lang haben wir für diesen Moment gearbeitet. Vier Jahre lang war das Ziel der Aufstieg. Jedes Jahr stand am Ende eine andere Mannschaft vor uns - aus den unterschiedlichsten Gründen. Doch anstatt den Kopf hängen zu lassen, haben wir jede Saison als Ansporn gesehen, uns weiterzuentwickeln, den Kader zu verstärken und als Verein zu wachsen", schreibt der SV Motor. Kreisoberliga-Aufstieg als Perspektive für den Nachwuchs Auch in der abgelaufenen Saison hätte das gesamte Team wieder "einen enormen Aufwand betrieben." Die Kreisoberliga-Rückkehr sei dafür nun der Lohn. "Uns ist bewusst, dass diese Entscheidung nicht jeder positiv sehen wird und es neben Glückwünschen auch kritische Stimmen geben wird. Das gehört zum Sport dazu. Wir sind jedoch überzeugt, dass wir diesen Schritt gehen können - und auch gehen müssen."