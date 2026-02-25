Zwei Rückkehrer zum Trainingsauftakt

Comebacks nach längeren Pausen

Chakroun hatte sich Anfang Dezember beim Auswärtsspiel in Münster eine Muskel-Sehnen-Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen und musste seither pausieren. Auch Pichler stand längere Zeit nicht zur Verfügung: Der Angreifer erlitt Ende Januar in Magdeburg eine strukturelle Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel. Nun absolvierten beide erstmals wieder die komplette Einheit mit dem Team – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zurück in den Spielbetrieb.

Individuelle Programme für Yokota und Ghita

Während sich zwei Rückkehrer zurückmeldeten, traten andere Akteure etwas kürzer. Virgil Ghita und Daisuke Yokota arbeiteten im Rahmen der Belastungssteuerung individuell in der Arena und wurden nicht ins Mannschaftstraining integriert.