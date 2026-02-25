Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Zwei Rückkehrer zum Trainingsauftakt
Chakroun und Pichler wieder im Mannschaftstraining – Yokota und Ghita individuell belastet
Zum Auftakt der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld am Samstag hat Hannover 96 positive Signale aus der Personalabteilung erhalten. Mit Husseyn Chakroun und Benedikt Pichler kehrten gleich zwei zuletzt verletzte Spieler vollständig ins Mannschaftstraining zurück.
Comebacks nach längeren Pausen
Chakroun hatte sich Anfang Dezember beim Auswärtsspiel in Münster eine Muskel-Sehnen-Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen und musste seither pausieren. Auch Pichler stand längere Zeit nicht zur Verfügung: Der Angreifer erlitt Ende Januar in Magdeburg eine strukturelle Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel. Nun absolvierten beide erstmals wieder die komplette Einheit mit dem Team – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zurück in den Spielbetrieb.
Individuelle Programme für Yokota und Ghita
Während sich zwei Rückkehrer zurückmeldeten, traten andere Akteure etwas kürzer. Virgil Ghita und Daisuke Yokota arbeiteten im Rahmen der Belastungssteuerung individuell in der Arena und wurden nicht ins Mannschaftstraining integriert.
Mit Blick auf die Partie in Bielefeld bleibt abzuwarten, in welchem Umfang das Trainerteam auf die Rückkehrer setzen kann. Die personelle Lage entspannt sich jedoch spürbar.