Zwei Rückkehrer verstärken SG Blaues Wunder Hannover

Der 22-jährige Witt bringt trotz seines Alters bereits Erfahrung aus der Landes- und Oberliga mit und soll das Torwartteam der SG verstärken. In der Mitteilung des Vereins heißt es, man freue sich auf einen Keeper, der „fußballerisch sehr stark ist“ und mit seiner Persönlichkeit gut in die Mannschaft passe. Witt gewann mit dem HSC in den vergangenen Jahren zwei Meisterschaften – nun will er mit Blaues Wunder „den dritten Aufstieg anstreben“.

Ebenfalls vom HSC wechselt Naveen Ragu zurück an eine alte Wirkungsstätte. Bereits vor zwei Jahren spielte der technisch versierte Offensivspieler für den Klub und galt damals als belebendes Element in der Angriffslinie. Nun bringt er nach zwei weiteren Spielzeiten auf höherem Niveau zusätzliche Reife und Durchschlagskraft mit. Der Verein beschreibt ihn als „absolute Granate“ und bescheinigt ihm „brutale Qualitäten, die es in unserer Liga so vergeblich gibt“.