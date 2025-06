Zwei Rückkehrer und zwei Neue für Obernissa

Ebenfalls zurück in Obernissa ist Martin Menger (31). Der pfeilschnelle Außenspieler war sechs Jahre für Einheit Bad Berka aktiv, feierte dort den Aufstieg in die Landesklasse und war dort als Stammkraft gesetzt. Nun will er seiner alten Liebe helfen, in der neuen Spielzeit ganz oben mitzuspielen.

Als dritter Neuzugang stößt Carlo Köhler zum Team. Der Offensivspieler kommt mit großem Ehrgeiz zur SG und möchte sich schnell einen Platz im Kader erkämpfen.