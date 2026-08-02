Zwei Rückkehrer und ein Youngster bei Petershütte

– Foto: André Nückel

Der TuSpo Petershütte hat seine Kaderplanung vorangetrieben. Mit zwei Rückkehrern und einem talentierten Außenbahnspieler erhält die Offensive des Bezirksligisten weitere Qualität.

Besonders emotional ist die Rückkehr von Michel Dempwolf. Der 23-jährige Offensivspieler kehrt nach mehr als drei Jahren beim SV Förste zu seinem Heimatverein zurück. Dempwolf durchlief sämtliche Jugendmannschaften des TuSpo und ist auch familiär eng mit dem Verein verbunden. Mit seiner Physis und seiner Vielseitigkeit soll er die Offensive der Blau-Weißen verstärken.

Ebenfalls wieder das Trikot des TuSpo trägt künftig Timon Lutz. Der 24-Jährige wechselt vom SV Rotenberg zurück nach Petershütte. Zuvor sammelte der Offensivspieler unter anderem Erfahrungen in Sachsen, wo er für die U19 des FC Oberlausitz Neugersdorf in der Regionalliga und Landesliga auflief. Zuletzt war Lutz mehrere Jahre in der Bezirksliga für den SV Rotenberg aktiv und bringt somit zusätzliche Erfahrung in den Kader.

Mit Leon Müller verpflichtet Petershütte zudem ein vielversprechendes Talent vom SV Förste. Der 19-jährige Außenbahnspieler verbrachte seine gesamte fußballerische Laufbahn – insgesamt 15 Jahre – bei seinem Heimatverein und absolvierte dort auch seine erste Saison im Herrenbereich. In der vergangenen Spielzeit stand Müller 1.557 Minuten auf dem Platz und steuerte zwei Treffer bei. Mit dem Wechsel nach Petershütte wagt er nun den Schritt in die Bezirksliga.