Zwei Rückkehrer und ein Wechsel innerhalb der Brandenburgliga

- Neuzugang 2

Nach bereits zwei erfolgreich absolvierten Testspielen in der vergangenen Woche freuen wir uns riesig, Niklas Wotscheg wieder in unseren Reihen begrüßen zu dürfen! Schon in der Jugend hast du im Trikot unseres Vereins deine ersten Schritte gemacht – mit 𝗘𝗶𝗻𝘀𝗮𝘁𝘇, 𝗧𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁 𝘂𝗻𝗱 𝗛𝗲𝗿𝘇.

Nach wertvollen Jahren in einem anderen Verein, in denen du dich sportlich und persönlich weiterentwickelt hast, kehrst du nun mit noch mehr Erfahrung und Qualität zurück nach Hause.

Deine Rückkehr bedeutet nicht nur sportliche Verstärkung, sondern auch ein starkes Zeichen für die Verbundenheit mit unserem Verein. Wir sind stolz, dich wieder bei uns zu haben – auf eine 𝗲𝗿𝗳𝗼𝗹𝗴𝗿𝗲𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗴𝗲𝗺𝗲𝗶𝗻𝘀𝗮𝗺𝗲 𝗭𝘂𝗸𝘂𝗻𝗳𝘁!

SV Altlüdersdorf

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Willkommen Louis Mischor! Der Abwehrspieler hat mit 1,91 m das Idealmaß um Defensiv auch in der Luft zu Verteidigen und bringt reichlich Brandenburgligaerfahrung mit in die Gasse. Zuletzt kickte Louis für den Liga-Konkurrenten MSV Neuruppin. In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Gespräche mit dem 22-Jährigen. Umso mehr freut es uns, dass es jetzt endlich mit dem Jung aus Badingen geklappt hat!

