Zwei Rückkehrer für Eintracht Northeim!

Der FC Eintracht Northeim hat zwei Rückkehrer für die kommende Saison vorgestellt. Mit Tarek Moussa und Johann von Breitenbuch kehren zwei langjährige Jugendspieler des Vereins zurück und verstärken künftig Offensive und Defensive.

Tarek Moussa gehörte bis zur U17 zu den Leistungsträgern des Jahrgangs 2004 in Northeim. Anschließend führte ihn sein Weg nach Ägypten und in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo er im Leistungsfußball weitere Erfahrungen sammeln konnte. Nach einigen kleineren Verletzungen kehrt der Offensivspieler nun nach Northeim zurück und soll die Angriffsreihe verstärken.

Auch Johann von Breitenbuch wird künftig wieder das Trikot der Eintracht tragen. Der Defensivspieler kommt vom 1. SC Heiligenstadt zurück nach Northeim. Nach seinem Wechsel im Januar blieb der Kontakt zwischen Verein und Spieler bestehen. In der vergangenen Hinrunde hatte sich von Breitenbuch trotz seines jungen Alters von 17 Jahren zu einem Leistungsträger entwickelt und soll der Defensive zusätzliche Qualität verleihen.