Zwei Rückkehrer für Eintracht Kreuznach

Bei der Eintracht entsteht im Sommer ein komplett neues Mannschaftsgefüge. – Foto: Mario Luge

Bad Kreuznach. Heißer Sommer bei der Eintracht: Vorbereitungsstart ohne Chefcoach, aber mit elf Neuen! Nur noch eine Woche Pause, dann rollt bei der SG Eintracht Bad Kreuznach wieder der Ball. Wenn am kommenden Dienstag das intensive Training für die neue Saison in der Verbandsliga Südwest beginnt, fehlt allerdings ausgerechnet der neue Chefcoach Amin Ouachchen. Dafür wartet auf Co-Trainer Baris Yakut und die Mannschaft ein straffes Programm, inklusive eines echten Transfer-Hammers: Gleich elf Neuzugänge stehen einer fast komplett abgewanderten Elf gegenüber. Wer kommt, wer geht und wo der Verein jetzt noch nachlegen will, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.