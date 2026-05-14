Zwei Rückkehrer für die SG Walluf

Zur neuen Saison sind Niklas Berger (links) und NIls Balder wieder bei der SG Walluf am Ball. – Foto: rscp (2)

Walluf. Sie sind sehr gut befreundet, haben lange Zeit gemeinsam bei der SG Walluf gekickt, ihre Vor- und Nachnamen lassen sich beide mit den Initalen "NB" abkürzen, beide hatten im Sommer die SG Walluf verlassen - und beide kehren nun wieder zurück. Niklas Berger und Nils Balder werden in der kommenden Saison wieder beim Verbandsligisten aus dem Rheingau auflaufen. Das vermeldet die SGW um Vorstandsmitglied Sebastian Meckel.

Mit Niklas Berger und Nils Balder schließen sich zwei ehemalige Wallufer Spieler wieder der SG an. Beide haben in der laufenden Saison eine Klasse tiefer - in der Gruppenliga - gespielt, waren jedoch in unterschiedlichen Tabellenregionen unterwegs. Während Berger mit der SG Rauenthal/Martinsthal noch tief im Abstiegskampf steckt, feierte Balder mit der Spvgg. Neu-Isenburg unlängst die Meisterschaft in der Gruppenliga Frankfurt Ost und kommt auf die ordentliche Quote von 25 Scorerpunkten in 26 Einsätzen.

"Ausschlaggebend für beide Spieler waren insbesondere die enge Freundschaft untereinander, die starke Kameradschaft innerhalb der Mannschaft sowie das vertraute Umfeld und der Freundeskreis bei der SG Walluf. Wir sind sehr glücklich darüber, dass die verlorenen Söhne zurückkehren“, teilt Sebastian Meckel mit.

Zusätzlich kann die SG Walluf zwei weitere positive Nachrichten vermelden: Kapitän Marvin Esser sowie Stürmer Jan Löwer haben ebenfalls ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Beide arbeiten aktuell nach ihren Kreuzbandverletzungen intensiv im Aufbautraining und befinden sich bereits wieder am Ball.

„Nach der enttäuschenden Rückrunde wollen wir die Weichen stellen, um in der kommenden Saison wieder voll angreifen zu können", sagt Meckel.