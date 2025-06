Zurück in Schweina: Pascal Holland-Moritz. – Foto: © Brennpunkt Orange

Zwei Rückkehrer, ein Neuer, vier Abgänge Trotz Abstieg aus der Thüringenliga wird es keinen großen Umbruch beim FC Schweina-Gumpelstadt geben.

Trainer René Heger kann auf das Gros der Verbandsliga-Mannschaft auch in der kommenden Saison zurückgreifen. Lediglich Alexander von Butler und Noah Gießbrecht verlassen den FC. Auf der Gegenseite kehren mit Pascal Holland-Moritz und Dominik Stöber zwei bekannte Gesichter zurück.

Bestens bekannt ist dabei Pascal Holland-Moritz. Der 26-jährige Torwart kehrt aus Struth-Helmershof nach einem Jahr zurück. Bei den Struthern konnte er letztendlich den Ligaverbleib in der Landesklasse nicht sichern. In Schweina war er bereits 2023/24 Stammkeeper in der Verbandsliga und war hier eine Konstante. "Wir freuen uns, da wir seine Qualitäten auf dem Platz kennen und er menschlich super in unsere Mannschaft hinein passt", begrüßt René Heger den Torwart zurück. Ebenfalls zurück kehrt auch Dominik Stöber. Nach fehlenden Einsätzen unter Olaf Gabriel in der Hinrunde der abgelaufenen Saison sammelte er Spielminuten in der Kreisoberliga Westthüringen bei der SG Hötzelsroda. Der 24-Jährige blickt bereits auf 58 Spiele in der Thüringenliga für Schweina-Gumpelstadt mit zwei Toren zurück. "Er kennt die Mannschaft und den Verein ebenfalls. Die Jungs freuen sich, dass er wieder an Bord ist und die Qualität des Kaders weiter steigert", so René Heger.

Moritz Wilhelm ist der dritte Neue beim FC Schweina-Gumpelstadt und ein echter Neuzugang. Der Mittelfeldspieler war in den letzten Jahren eine feste Größe beim Mosbacher SV, die in der Kreisoberliga Westthüringen immer oben mitspielten. "Moritz Wilhelm möchte den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Ihm ist die Entscheidung sehr schwer gefallen seinen Heimatverein Mosbach zu verlassen, was ich gut verstehen kann. Umso mehr freue ich mich, dass er ab Sommer unseren Kader qualitativ verbessert! Da ist auch ein Dankeschön an Mosbach zu richten, dass die Verantwortlichen so viel Verständnis gezeigt haben. Das ist nicht selbstverständlich", so René Heger. Ein Quartet geht