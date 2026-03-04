Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Zwei Rückkehrer, drei Ausfälle im Training
Hannover 96 setzt Vorbereitung auf Fürth mit Doppelschicht fort
Hannover 96 treibt die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth weiter voran. Am Mittwoch bat das Trainerteam zur Doppelschicht – mit positiven, aber auch gemischten personellen Nachrichten.
Leopold und Nawrocki zurück im Teamtraining
Am Vormittag stand eine Einheit auf der Mehrkampfanlage auf dem Programm. Enzo Leopold und Maik Nawrocki, die tags zuvor noch individuell gearbeitet hatten, kehrten dabei vollständig ins Mannschaftstraining zurück. Beide absolvierten die Einheit ohne Einschränkungen und sind damit wieder Optionen für das Wochenende.
Nicht dabei war Elias Saad, der krankheitsbedingt passen musste. Noah Weißhaupt und Waniss Taibi fehlten angeschlagen und konnten ebenfalls nicht am Teamtraining teilnehmen. Über die genaue Belastungssteuerung der beiden Offensivakteure wird in den kommenden Tagen entschieden.
Krafteinheit am Nachmittag
Nach der Platzarbeit folgte am Nachmittag eine weitere Einheit im Kraftraum der Heinz von Heiden Arena. Mit der intensiven Vorbereitung unterstreichen die Niedersachsen die Bedeutung der anstehenden Partie am Sonntag.
Bis zum Anpfiff gegen Fürth bleiben noch einige Trainingstage, in denen sich zeigen wird, wie sich die personelle Situation weiter entwickelt.