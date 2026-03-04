Zwei Rückkehrer, drei Ausfälle im Training

Leopold und Nawrocki zurück im Teamtraining

Am Vormittag stand eine Einheit auf der Mehrkampfanlage auf dem Programm. Enzo Leopold und Maik Nawrocki, die tags zuvor noch individuell gearbeitet hatten, kehrten dabei vollständig ins Mannschaftstraining zurück. Beide absolvierten die Einheit ohne Einschränkungen und sind damit wieder Optionen für das Wochenende.

Nicht dabei war Elias Saad, der krankheitsbedingt passen musste. Noah Weißhaupt und Waniss Taibi fehlten angeschlagen und konnten ebenfalls nicht am Teamtraining teilnehmen. Über die genaue Belastungssteuerung der beiden Offensivakteure wird in den kommenden Tagen entschieden.