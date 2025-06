Zwei Rückkehrer aus dem Kreis Birkenfeld

OBERHAUSEN/KIRN/KIRN-SULZBACH. Der Fußballkreis Bad Kreuznach freut sich über Zuwachs - besser gesagt: auf Heimkehrer. Zur neuen Saison werden die SG Kirn/Kirn-Sulzbach und der SV Oberhausen mit ihren zweiten Mannschaften wieder in dem Kreis spielen, dem sie ursprünglich auch regional angehören. In der abgelaufenen Runde waren beiden (Reserve-)Mannschaften auf eigenen Wunsch noch im Kreis Birkenfeld an den Start gegangen.

Hintergrund des Kreiswechsels zur Saison 2025/26 ist, dass die beiden ersten Mannschaften in der Bezirksliga Nahe spielen. Die SG Kirn ist aus der Landesliga abgestiegen, der SV Oberhausen aus der A-Klasse aufgestiegen. "Somit können in Zukunft neun zweite Mannschaften von Bezirksligisten parallel zu ihren ersten Vertretungen gemeinsam in einer Liga spielen", freut sich Thomas Dubravsky. Der Bad Kreuznacher Kreisvorsitzende wird entsprechend alle neun Bezirksliga-Reserven in eine B-Klasse einteilen.

Damit entsprechen die Vorstände der beiden benachbarten Kreise dem Wunsch der Klubs aus dem Bad Kreuznacher Westen. "Mein Dank geht an die Birkenfelder um Kreischef Jürgen Falz, der dem Wechsel ganz unbürokratisch zugestimmt hat", betont Dubravsky.