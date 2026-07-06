Zwei Rückkehrer am Ulmenweg: VfB Merseburg präsentiert ein Duo

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Nach der Verpflichtung von Trainer Manoel Arnhold und der Vorstellung des neuen Sportlichen Leiters Alexander Wagner hat der VfB Merseburg inzwischen auch die ersten Neuzugänge im Spielerkader präsentiert. Der Verbandsligist begrüßt zwei Rückkehrer am Ulmenweg.

Vom SV Blau-Weiß Farnstädt findet Fabian Zwarg den Weg an die alte Wirkungsstätte. "Fabian ist dabei alles andere als ein Unbekannter: bereits in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 lief er für unseren VfB auf und kehrt nun in die Offensive zurück", schrieben die Merseburger zur Vorstellung. Der 28-Jährige spielte schon im Nachwuchs des VfB IMO Merseburg und gehörte zu der Generation, die 2017 die Landesmeisterschaft gewann. Zum Spielerprofil:

Im Herrenbereich führte der Weg über den SV Germania Schafstädt und Union Hohenweiden zurück zum VfB Merseburg, mit dem er 2024 den Verbandsliga-Aufstieg feierte. Danach lief Zwarg jeweils ein Jahr für den SSC Weißenfels und für Blau-Weiß Farnstädt auf. Künftig trägt er wieder das VfB-Trikot. "Es ist für mich sportlich und persönlich einfach eine Herzensangelegenheit", erklärte Zwarg auf den Vereinskanälen zu seiner Rückkehr.

20-Jähriger freut sich auf Heimkehr zum "Verein meiner Stadt"

Auch Belal Elmi kennt sich am Ulmenweg noch gut aus. "Er trug bereits in seiner Kindheit und Jugend das Trikot des VfB und verstärkt künftig unsere Defensive", schrieb der Verbandsligist. Nach seinem Abschied von den VfB-Junioren probierte der heute 20-Jährige sein Glück im Nachwuchs des Halleschen FC und des VfL Halle 96. Über Stationen beim SSC Weißenfels und ebenfalls beim SV Blau-Weiß Farnstädt folgt nun die Heimkehr. Zum Spielerprofil: