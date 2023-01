Zwei Routiniers wollen es noch mal wissen Regionale Fußballtransfers: Rheinlandligist Salmrohr holt 33-jährigen Tobias Stoffel, Bastian Hennen (40) geht zurück zur SG Saartal – Niederkell auf Trainersuche.

Mit seinen 33 Jahren will es Tobias Stoffel noch einmal wissen: Der Innenverteidiger – zuletzt nur noch in der Eifel-Kreisliga C II für die SG Kyllburg II aktiv – folgt seinem früheren Trainer aus gemeinsamen Rheinlandligazeiten bei der damaligen SG Lüxem/Wittlich, Frank Meeth, und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Rheinlandligisten FSV Salmrohr. „Tobias hat noch mal Bock. Er hat bereits vor der Winterpause bei uns mittrainiert und dabei einen guten Eindruck hinterlassen“, freut sich Meeth auf die aus dem nur wenige Kilometer entfernten Arenrath stammende Defensiv-Alternative. Mit unbekanntem Ziel verlassen haben den Verein unterdessen Mittelfeldspieler Michael Oladapo und Angreifer Hamsik Edafe. Die lange Zeit verletzten Kai Bernard und Raphael Klotz sind nach Angaben des Salmrohrer Coachs wieder fit und wollen zum Start der Wintervorbereitung am 20. Januar wieder dabei sein. Mit 31 Punkten aus 17 Partien und Tabellenplatz acht hat der FSV die Erwartungen nach dem Abstieg aus der Oberliga sogar übertroffen. Der Klassenverbleib scheint nur noch Formsache zu sein. Die sichere Ausgangsposition nutze man, um bereits jetzt potenzielle Neuzugänge für die kommende Saison anzusprechen, so Meeth. Im Visier der Salmrohrer sind dabei nach TV-Informationen besonders einige Akteure aus dem aktuellen Bundesligakader der U19 von Eintracht Trier.

Nach fünf Runden ist für Jens Hoffmann als Trainer beim Trier-Saarburger A-Ligisten SG Niederkell-Waldweiler im Sommer Schluss. Der Berufsschullehrer plant ein Sabbatjahr ...