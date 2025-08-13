– Foto: FC Wesuwe

Zwei Rote, sieben Tore - Wahnsinn in Berßen Verlinkte Inhalte Kreispokal Emsland SG Berßen Wesuwe

Gestern, 19:00 Uhr SG Berßen SG Berßen FC Wesuwe 1930 Wesuwe 3 4 Abpfiff Der Fußballplatz in Berßen erlebte am Dienstag eine dieser Partien, bei denen man nach dem Abpfiff nicht sicher ist, ob man gerade einem Sportereignis oder einer epischen Dorfchronik beigewohnt hat. Am Ende gewann der FC Wesuwe mit 4:3 und beide Teams hinterließen das Gefühl, dass hier der eigentliche Sieger der Liveticker war.

Schon nach einer Viertelstunde sah alles nach einem entspannten Auswärtssieg für Wesuwe aus. Michael Keen traf aus 25 Metern (man munkelt, er wollte eigentlich flanken), und Jens Grönniger brauchte kurz darauf nur den Fuß hinzuhalten. 0:2, 14. Minute, und Berßen suchte noch den passenden Rhythmus. In der zweiten Hälfte ging’s dann los wie bei einem Feuerwehrfest nach dem Freibier-Anstich. Noah Steenken hämmerte den Ball zum Anschluss in den Knick (63.), ehe Henk-Darwin Gröninger - Name wie aus einem Abenteuerroman - das 1:3 nachlegte. Niklas Gerdes staubte zum 2:3 ab, Henk-Darwin antwortete sofort mit dem 2:4, und in der 90.+4 Minute war’s dann noch einmal Noah Steenken, der per Kopf auf 3:4 stellte.

Und weil es nicht reicht, nur Tore zu sehen, gab es in der Nachspielzeit noch zwei rote Karten, eine für jede Mannschaft, damit keiner beleidigt vom Platz geht. Großchancen, Grätschen, butterweiche Flanken, Pfostenschüsse, es war alles dabei. Nur das Grillwürstchen im Ticker fehlt, aber vielleicht kommt das ja nächste Woche. 1492 Leser verfolgten das Spektakel im Liveticker und wir alle verneigen uns vor Dennis Koop, der das Spielgeschehen mit einem Auge fürs Wesentliche und einer Anekdotenfrequenz wie aus der Kreisliga-Legendenstube festhielt. Danke, Dennis - ohne dich wäre das nur ein Spiel gewesen.

– Foto: FC Wesuwe