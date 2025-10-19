Zwei Rote: Raindorf patzt – Pfreimd per 7:3 – Furth feiert Derbysieg

Überraschendes aus der Bezirksliga Nord: Zwei der drei Teams aus den Top-3 ließen zum Rückrunden-Auftakt Federn. Der Siegesmarsch von Leader FC Amberg wurde gebremst, er kam im Gastspiel bei der SG Chambtal nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Währenddessen ging der FC Raindorf sogar ganz leer aus. In fast 90-minütiger Unterzahl musste sich die Pittoni-Truppe daheim dem FC Wernberg mit 0:2 beugen. Die Hahnbacher nutzten die Gunst der Stunde. Durch einen 4:0-Pflichtsieg über Schlusslicht Schirmitz zieht der SVH nach Punkten mit dem FC Amberg gleich. Knapp 300 Zuschauer an der tschechischen Grenze sahen einen 2:1-Derbysieg des FC Furth im Wald gegen die DJK Arnschwang. Fulminant mit 7:3 gewann die SpVgg Pfreimd ihr Auswärtsspiel in Schlicht. Über Zu-Null-Siege durften sich die SpVgg SV Weiden II in Tännesberg sowie die SpVgg Vohenstrauß gegen Inter Amberg freuen.



Karl-Heinz Pittoni (Trainer FC Raindorf): „Durch eine Undiszipliniertheit in der Anfangsphase waren wir nur noch zu zehnt. Trotzdem waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Die Mannschaft hat tolle Moral bewiesen. Durch einen Lattentreffer und ein Abseitstor hätte das Spiel auch eine andere Wendung bekommen können.“









Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „Nach einer guten Anfangsphase mussten wir das 0:1 schlucken. Wir konnten auf den Rückstand sofort reagieren und dann mit 3:1 in Führung gehen. Eigentlich hatten wir das Spiel gut im Griff, ließen aber Schlicht immer im Spiel. Und somit ist das immer sehr heiß. Zum Glück haben wir dann zum Schluss den Deckel drauf gemacht. Unterm Strich ein verdienter Sieg! Glückwunsch an meine Mannschaft.“











Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Ein hochverdienter Heimsieg: Wir haben unsere Chancen gut genutzt, hatten sehr viel Ballbesitz und haben es sehr ordentlich gemacht – ohne groß zu glänzen. Gegen einen tiefstehenden und auf Konter lauernden Gegner ist es immer schwierig. Wir haben es recht seriös runtergespielt und freuen uns über die drei Punkte.“









Tobias Berger (Trainer SG Chambtal): „Die Mannschaft hat heute eine starke Leistung gegen den Tabellenführer gezeigt und sich den Punkt absolut verdient erspielt. Mit etwas mehr Spielglück wäre sogar ein Dreier möglich gewesen. Diesen Schwung wollen wir in die kommenden Spiele mitnehmen und die gezeigte Leistung bestätigen.“









Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Wir haben uns vorgenommen, vor allem das defensive Verhalten zu verbessern. Das ist uns gelungen. Ich bin megafroh, dass wir die Null gehalten haben. Wir waren spielbestimmend über die 90 Minuten, wenngleich Bergsteig immer gefährlich ist. Es ist uns gelungen, immer wieder die Lücken in ihrer Abwehr zu finden. Auch die Höhe des Sieges ist absolut in Ordnung.“









Alois Stoiber (Trainer FC Furth im Wald): „Nach der langen Durststrecke freuen wir uns natürlich, endlich mal wieder dreifach gepunktet zu haben. Insgesamt geht der Sieg aus meiner Sicht auch in Ordnung, denn über die gesamte Spielzeit haben wir mit Ausnahme unserer Einladung zum 0:1 keine wirkliche Torchance zugelassen, im Gegenzug aber erneut selbst gute Möglichkeiten vergeben. Glückwunsch und Lob an das Team für den heutigen Arbeitssieg – gerade auch weil wir in dieser Saison schon mit spielerisch besseren Leistungen als Verlierer vom Platz gegangen sind. Jetzt sind wir in der Pflicht, nächste Woche gleich nachzulegen.“





