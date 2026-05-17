Zwei Rote Karten verderben dem FC Unterföhring das Saisonfinale

Der FCU verliert 0:3 gegen Murnau. Zwei Platzverweise führen zu Sperren, die in die neue Saison mitgenommen werden müssen.

Nach dem gerade erst gesicherten Klassenerhalt hatten sich die Fußballer des FC Unterföhring auf ein stressfreies Wochenende gefreut, doch das fiel aus. Gegner TSV Murnau hatte noch eine Aufstiegschance, und für die unternahm der Gast in Unterföhring alles. Am Ende gab es für den FCU nicht nur eine frustrierende 0:3 (0:0)-Niederlage, sondern auch zwei Rote Karten und Sperren, die er in die neue Saison mitnehmen muss.

Die Murnauer hatten als Tabellendritter noch Chancen auf die Relegationsspiele zur Bayernliga. Dafür hätten sie gewinnen müssen, um bei einem Patzer des Zweiten Wasserburg gegen Kirchheim da zu sein. Mit den eigenen Hausaufgaben hatten die Murnauer Schwierigkeiten, weil dem FCU der Kick Spaß machte und er in der ersten Halbzeit selbst zwei gute Chancen zur Führung hatte.

Ein Wendepunkt der Partie war in der 33. Minute die Rote Karte für Florian Orth. Der Unterföhringer Verteidiger wurde von einem Gegner geschubst und antwortete dem Spieler mit Worten, die noch zum Standardton auf dem Fußballplatz gehören. Dem Schiedsrichter war das zu viel und er zückte Rot pur. „Wenn du das pfeifst, dann haben wir in jedem Spiel 17 Rote Karten“, ordnete Trainer Andreas Faber den Vorfall ein. Er betonte, dass der Referee die Partie zuvor eine halbe Stunde lang fehlerfrei geleitet hatte.

Den Gegnern aus Murnau macht Faber keinen Vorwurf für die ins Spiel gebrachte Hektik. Bei einer eigenen Aufstiegschance hätte der mit allen Wassern gewaschene Trainer auch Vollgas gegeben. Der Platzverweis war dann für Faber der Knackpunkt: „Wir hätten Murnau besiegen können, aber eben nicht mit Zehn gegen Elf.“

Murnau ging in der 57. Minute dann mit einem Elfmeter in Führung und danach hatte Unterföhring weitere Offensivszenen, bei denen der Ausgleich nah war. Für Andreas Faber war das Spiel ein Spiegelbild der Saison mit vergebenen Topchancen vorne und zu vielen Fehlern hinten. So fing sich der FCU dann noch das 0:2 und die Antwort war das klassische Frustfoul von Tivadar Filotas. Bei dieser Roten Karte gab es keine zwei Meinungen.

Das bedeutet, dass mit Orth und Filotas zwei Unterföhringer Verteidiger in den ersten Ligaspielen der neuen Saison Sperren absitzen müssen. Das nervte den FCU noch mehr als das Ergebnis. Am Ende gab es dann zwei Verlierer, weil Murnau der Sieg nicht zur Relegation verhalf. (nb)

FC Unterföhring – TSV Murnau 0:3 (0:0). FCU: Neff – Filotas, Orth, Meiner, Näther – Fischer (72. Arkadas), Flesch, Gmelch (46. Antonio), Tokoro (88. Hohenberger) – Klaß (49. Marian), Porr (82. Richter). Tore: 0:1 Adelwart (57., Foulelfmeter), 0:2 Adelwart (71.), 0:3 Erhard (81.). Rot: Orth (33., Unsportlichkeit), Filotas (76., grobes Foulspiel). Schiedsrichter: Alexander Schuster (Hohenau) – Zuschauer: 120.