Zwei Rote Karten: SV Walpertskirchen behauptet Tabellenführung im Topspiel gegen VfR Garching

Mit einem 0:0-Remis beim Ex-Regionalligisten VfR Garching verteidigte der SV Walpertskirchen die Tabellenführung. Dabei hätten die Gäste die Partie vor der Pause vorentscheiden können, ja müssen.

Mit fast unveränderter Formation startete der WSV. Nur Florian Leininger war für Thomas Pfanzelt zwischen die Pfosten zurückgekehrt. Nachdem er einen Schuss von VfR-Spielertrainer Mike Niebauer gehalten hatte, scheiterte Luca Fellermeier mit der ersten Großchance (6.) an VfR-Keeper Korbinian Dietrich, der fünf Minuten später auch einen gefährlichen Freistoß von Christian Käser aus 18 Metern entschärfte.

In der 33. Minute kam es im Mittelfeld zu einer Rudelbildung und Klammern, Felix Zehetmeier traf beim Wegstoßen einen Garchinger mit dem Ellbogen, Schiri Dominik von Maffei zückte auch da Rot. Vor dem Platzverweis waren Käser mit einem Freistoß und Nils Wölken mit einem Kopfball einem Treffer nah.

Bis zum Pausenpfiff weiter fast nur Tormöglichkeiten des WSV – und auf beiden Seiten eine Rote Karte. Als Paul Jäger nach 19 Minuten durch gewesen wäre, konnte ihn Garchings Vitus Eicke nur absolut rotwürdig festhalten.

SV Walpertskirchen muss zeitweise zu neunt agieren

Nach dem Platzverweis ging es in dem Ton weiter, da scheiterte Käser mit der besten Möglichkeit im Duell Eins gegen Eins am VfR-Keeper. Bei Garching kam zur Pause die Reaktion mit der Einwechslung von Dennis Niebauer – kürzlich als „wahrscheinlich bester Fußballer, den Garching je hatte“, bezeichnet. Der 38-Jährige führte sich mit einem gefährlichen Freistoß (58.) ein.

Drei Minuten später kassierte auf WSV-Seite Raphael Hösl eine 10-Minutenstrafe. „Über Gelb-Rot hätten wir uns auch nicht beschweren können“, gab Sportleiter Max Büchlmann zu und sah ab dem Zeitpunkt überlegene Garchinger. Trotz mehr Spielanteilen – allzu viele klare Tormöglichkeiten hatten sie nicht.

Chancen für beide Mannschaften

Ein Schuss aus etwa 18 Metern von Paulo Sostaric ging an den Außenpfosten – Leininger wäre wohl rangekommen. Die größte Tormöglichkeit hatte Dennis Niebauer nach 70 Minuten, als er eine flache Hereingabe fünf Meter vor dem WSV-Tor nicht verwerten konnte.

Den K.o.-Treffer hätten auch die Walpertskirchener noch setzen können. Nach einem Eckball lenkte Dietrich den Kopfball von Wölken über die Latte, und nach der nächsten Ecke entschärfte der Schlussmann auch einen Käser-Schuss.

WSV-Trainer Josef Heilmeier: „In der ersten Halbzeit hatten wir auf alle Fälle ein paar riesige Tormöglichkeiten, um in Führung zu gehen. Dann ist das Spiel etwas wilder geworden. Die Rote Karte gegen Garching war glasklar, bei der unseren wissen wir nicht so recht warum, denn getroffen hat Zehetmaier niemanden. Mit der Zeitstrafe ist ein Riss in unser Spiel gekommen. Das ganze Spiel betrachtet, war Garching fußballerisch besser. Deshalb mein Fazit: Wir haben einen Punkt gewonnen.“