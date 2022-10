Zwei rote Karten: SV Hohenfurch trotz Niederlage weiter auf Meisterrunden-Kurs Endspiel am letzten Spieltag

Hohenfurch – Zwar hatte der gastgebende SVH mit dem 1:3 (1:2) im Heimspiel gegen den SV Fuchstal die dritte Niederlage in Folge kassiert, doch da parallel der direkte Konkurrent TSV Peiting II beim TSV Rott verloren hatte (2:3), stehen die Hohenfurcher in der Kreisklasse 8 weiter auf Rang drei – und damit in der Meisterrunde. Am kommenden Samstag (13 Uhr) wartet auf Hohenfurch (20 Punkte) nun ein echtes Endspiel gegen Peiting II (19 Punkte). Dort „werden wir nochmals alle Kräfte mobilisieren“, versprach Schröfele.

VON PAUL HOPP

Die Partie gegen die von einigen Personalproblemen geplagten Fuchstaler war für den finalen Auftritt allerdings eine missglückte Generalprobe. „Wenn du drei Gegentore kassierst, ist es schwierig, ein Spiel zu gewinnen“, sagte Schröfele. Bitter war obendrein der Umstand, dass die Hohenfurcher die Tore der Gäste „selbst zu verantworten“ hatten, wie es der Kapitän formulierte. Der SV Fuchstal, das weiß Schröfele aus früheren Duellen, ist auch noch ein Gegner, „der Fehler ausnutzt“.

Beim frühen 0:1 (5.), erzielt durch Luca Prinzing mittels eines Weitschusses der Marke „Einfach mal draufhalten“, machte SVH-Torwart Simon Heubucher nicht die beste Figur. Zur Verteidigung des Keepers sei die tief stehende Sonne erwähnt, die ihm entgegenstrahlte. Im Zuge des zweiten Gegentreffers hatten die Gastgeber Glück und Pech zugleich. Glück, weil nach einem missratenen Rückpass das Foul von Patrick Schönfelder an Fuchstals Noah Tasler nicht als Notbremse gewertet wurde. Der Hohenfurcher kam mit einer Zeitstrafe davon. Wäre die Situation so auf der anderen Seite passiert, „hätte ich mich sicher aufgeregt“, sagte SVH-Kapitän Schröfele. Folgenlos blieb die Aktion nicht, denn beim folgenden Freistoß bekam Heubucher den Ball nicht zu fassen – Stichwort „Pech“ – und Fuchstals Michael Deininger staubte ab zum 2:0 (27.). Die Entscheidung bildete schließlich das Gegentor zum 1:3 (71.) – auch da half der SVH unfreiwillig mit. Dominik Zeidlmaier verlor am eigenen Strafraum, von einem Gegenspieler hart bedrängt, den Ball – Leon Bülow traf.

Zwei Platzverweise und ein vergebener Elfmeter

In der Phase zwischen dem Wiederbeginn und dem dritten Tor der Gäste hatten die Hohenfurcher einige vielversprechende Offensivaktionen gehabt. Nico Bayer schoss mit einer Direktabnahme drüber (50.). Bei den Freistößen von Bayer (58.) und Schröfele (68.) reagierte Fuchstals Keeper Kristian Kavecky gut. Der Schuss von Nico Schönfelder wurde im letzten Moment abgeblockt (70.).