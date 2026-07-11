Zwei Rote Karten, Sulejmani-Doppelpack: Alemannia siegt 5:0 in Breinig Der Drittligist bezwingt den Landesligisten vor 2500 Zuschauern trotz früher Roter Karte souverän. von red / PM · Heute, 10:05 Uhr · 0 Leser

Valmir Sulejmani (re.) traf am Freitagabend doppelt. – Foto: IMAGO IMAGES

Gelungener Test für Alemannia Aachen vor dem anstehenden Trainingslager. Der Drittligist hat sein zweites Testspiel der Sommervorbereitung erfolgreich gestaltet und am Freitagabend beim Landesligisten SV Breinig einen 5:0-Erfolg gefeiert. Vor einer stattlichen Kulisse von 2500 Zuschauern ließen sich die Schützlinge von Cheftrainer Mersad Selimbegovic auch von einer extrem frühen Unterzahl nicht aus dem Konzept bringen und zeigten über weite Strecken einen überzeugenden Auftritt.

Schon vor dem eigentlichen Anpfiff gab es auf der sich rasch füllenden Anlage einen emotionalen Moment. Breinigs Vereinslegende Eckhard Schenk wurde offiziell geehrt und erhielt für seine Verdienste die Goldene Nadel des Klubs überreicht.

Auf dem Rasen übernahm die Alemannia sofort die Initiative. Nachdem Daniel Starodid in der vierten Minute eine erste Gelegenheit nach einem Missverständnis in der Breiniger Hintermannschaft noch ungenutzt ließ und Louis Köster kurz darauf per Kopf vergab, zappelte der Ball in der 13. Minute im Netz. Nach einer Freistoßflanke lauerte Starodid am zweiten Pfosten und köpfte aus kurzer Distanz zur verdienten Aachener Führung ein. Breinig versteckte sich jedoch nicht und verbuchte unmittelbar nach dem Rückstand eine dicke Chance durch Joseph Mbuyi, der sich stark durch den Strafraum tankte, im Abschluss aber scheiterte. Frühe Rote Karte für die Alemannia In der 23. Spielminute folgte der große Aufreger der ersten Halbzeit. Nach einem langen Ball der Breiniger verschätzte sich Aachens Torwart Stefan Bajic. Er kam gegen den heranstürmenden Mbuyi außerhalb des Strafraums zu spät, brachte diesen zu Fall und sah von Schiedsrichter Luca Marx wegen einer Notbremse folgerichtig die Rote Karte. Selimbegovic musste reagieren und brachte in der 27. Minute Keeper Manuel Riemann-Lorenzen für Feldspieler Mika Pobric in die Partie.