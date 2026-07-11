Zwei Rote Karten, Sulejmani-Doppelpack: Alemannia siegt 5:0 in Breinig

Gelungener Test für Alemannia Aachen vor dem anstehenden Trainingslager. Der Drittligist hat sein zweites Testspiel der Sommervorbereitung erfolgreich gestaltet und am Freitagabend beim Landesligisten SV Breinig einen 5:0-Erfolg gefeiert. Vor einer stattlichen Kulisse von 2500 Zuschauern ließen sich die Schützlinge von Cheftrainer Mersad Selimbegovic auch von einer extrem frühen Unterzahl nicht aus dem Konzept bringen und zeigten über weite Strecken einen überzeugenden Auftritt.
Schon vor dem eigentlichen Anpfiff gab es auf der sich rasch füllenden Anlage einen emotionalen Moment. Breinigs Vereinslegende Eckhard Schenk wurde offiziell geehrt und erhielt für seine Verdienste die Goldene Nadel des Klubs überreicht.
Auf dem Rasen übernahm die Alemannia sofort die Initiative. Nachdem Daniel Starodid in der vierten Minute eine erste Gelegenheit nach einem Missverständnis in der Breiniger Hintermannschaft noch ungenutzt ließ und Louis Köster kurz darauf per Kopf vergab, zappelte der Ball in der 13. Minute im Netz. Nach einer Freistoßflanke lauerte Starodid am zweiten Pfosten und köpfte aus kurzer Distanz zur verdienten Aachener Führung ein. Breinig versteckte sich jedoch nicht und verbuchte unmittelbar nach dem Rückstand eine dicke Chance durch Joseph Mbuyi, der sich stark durch den Strafraum tankte, im Abschluss aber scheiterte.
In der 23. Spielminute folgte der große Aufreger der ersten Halbzeit. Nach einem langen Ball der Breiniger verschätzte sich Aachens Torwart Stefan Bajic. Er kam gegen den heranstürmenden Mbuyi außerhalb des Strafraums zu spät, brachte diesen zu Fall und sah von Schiedsrichter Luca Marx wegen einer Notbremse folgerichtig die Rote Karte. Selimbegovic musste reagieren und brachte in der 27. Minute Keeper Manuel Riemann-Lorenzen für Feldspieler Mika Pobric in die Partie.
Wer nun dachte, der Landesligist könnte das Spiel in Überzahl offen gestalten, sah sich schnell getäuscht. Die Schwarz-Gelben blieben spielbestimmend. Nach einem Handspiel im Breiniger Strafraum entschied der Unparteiische in der 32. Minute auf Elfmeter, den Valmir Sulejmani sicher unten links zum 2:0 verwandelte. Kurz vor dem Pausenpfiff schnürte Sulejmani den Doppelpack, als er nach einem präzisen Zuspiel von Milad Nejad eiskalt zum 3:0-Halbzeitstand in die rechte untere Ecke einschob.
Zur zweiten Halbzeit wechselten die Aachener fast komplett durch und brachten frische Kräfte. Die Dominanz blieb spürbar. Nachdem Jaden Aigboje eine Hereingabe noch knapp verpasst hatte, folgte in der 57. Minute das sportliche Highlight des Abends: Nach einem Fehlpass von Breinigs eingewechseltem Kaisei Matsunaga zog Mouad El Fanis aus rund 30 Metern ab und hämmerte den Ball unhaltbar in den rechten Torwinkel zum 4:0. Breinigs Keeper Fernando verhinderte kurz darauf mit einer starken Doppelparade Schlimmeres, während Matti Wagner knapp vergab und Aigboje nur die Latte traf.
In der 68. Minute stellte sich das personelle Kräfteverhältnis auf dem Feld wieder ein. Nach einem harten Einsteigen gegen Mehdi Loune sah Breinigs Tamer Tuncer ebenfalls die Rote Karte. Den Schlusspunkt der Begegnung setzte Emmanuel-Chinedu Elekwa in der 82. Minute. Erneut von El Fanis stark in Szene gesetzt, behauptete Elekwa den Ball mit dem Rücken zum Tor am Sechzehner, drehte sich geschickt um seinen Gegenspieler und traf flach unten links zum 5:0-Endstand.
Für die Alemannia geht es bereits am kommenden Montag ins Trainingslager nach Wageningen in die Niederlande, wo am darauffolgenden Samstag das nächste Testspiel auf dem Programm steht.