Zwei Regionalliga-West-Spiele bereits abgesagt

Aus sportlicher Sicht wäre eine Austragung insbesondere für den SC Wiedenbrück von besonderem Interesse gewesen. Der SCW belegt aktuell einen Abstiegsplatz und muss im weiteren Saisonverlauf nun insgesamt drei Nachholspiele unterbringen.

In einer Stellungnahme in den Vereinsmedien begründet der Klub die Entscheidung wie folgt: "So entschlossen unsere Greenkeeper für eine Austragung des für heute angesetzten Spiels gekämpft haben: Am Ende war es dann doch zu viel Frost und Regen, der zu der Entscheidung geführt hat, den Rasen im Jahnstadion für heute Nachmittag in einen nicht spielfähigen Zustand zu attestieren.“

Auch in Velbert ließ der Platz keine Austragung zu. Der Abstiegsschlager zwischen der SSVg Velbert und dem VfL Bochum II muss ebenfalls warten. „Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse hat die Stadt den Sportplatz gesperrt“, teilte die SSVg Velbert mit.

Weitere Ausfälle sind nicht ausgeschlossen, unter anderem das Heimspiel des Bonner SC gegen RW Oberhausen steht wohl auch auf der Kippe.

