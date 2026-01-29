 2026-01-27T15:58:05.997Z

Zwei Regionalliga-West-Spiele bereits abgesagt

Am 20. Spieltag der Regionalliga West fallen zwei Partien den Witterungsbedingungen zum Opfer: Die Begegnungen zwischen dem SC Wiedenbrück und dem 1. FC Bocholt sowie zwischen der SSVg Velbert und dem VfL Bochum II wurden abgesetzt.

Die Plätze in Velbert und Wiedenbrück sind nicht bespielbar (Symbolbild).
Die Plätze in Velbert und Wiedenbrück sind nicht bespielbar (Symbolbild). – Foto: Imago Images

Bereits in der Vorwoche hatten mehrere Teams den geplanten Wiederauftakt in die Regionalliga West verschieben müssen. Seitdem haben sich die äußeren Bedingungen kaum gebessert – nun trifft es auch zwei für Samstag (31. Januar) angesetzte Spiele, die auf einen noch offenen Nachholtermin verlegt werden müssen.

Zwei Absagen stehen fest - weitere folgen?

Aus sportlicher Sicht wäre eine Austragung insbesondere für den SC Wiedenbrück von besonderem Interesse gewesen. Der SCW belegt aktuell einen Abstiegsplatz und muss im weiteren Saisonverlauf nun insgesamt drei Nachholspiele unterbringen.

Sa., 31.01.2026, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Abgesagt

In einer Stellungnahme in den Vereinsmedien begründet der Klub die Entscheidung wie folgt:
"So entschlossen unsere Greenkeeper für eine Austragung des für heute angesetzten Spiels gekämpft haben: Am Ende war es dann doch zu viel Frost und Regen, der zu der Entscheidung geführt hat, den Rasen im Jahnstadion für heute Nachmittag in einen nicht spielfähigen Zustand zu attestieren.“

Sa., 31.01.2026, 14:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Abgesagt

Auch in Velbert ließ der Platz keine Austragung zu. Der Abstiegsschlager zwischen der SSVg Velbert und dem VfL Bochum II muss ebenfalls warten. „Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse hat die Stadt den Sportplatz gesperrt“, teilte die SSVg Velbert mit.

Weitere Ausfälle sind nicht ausgeschlossen, unter anderem das Heimspiel des Bonner SC gegen RW Oberhausen steht wohl auch auf der Kippe.

