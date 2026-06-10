Zwei Regionalliga-Spieler kehren zum SV Heimstetten zurück

Bleibt in Heimstetten: Sarah Romert und ihre Assistenten Niklas Eberhardt und Lukas Riglewski trainieren den SVH auch nächste Saison. – Foto: Dieter Michalek

Pirmin Lindner und Reza Sakhi Zada wechseln aus der Regionalliga zum Bayernligisten. Beide haben bis 2025 bereits für Heimstetten gespielt.

Die vergangene Saison ist für die Jugend des SV Heimstetten eine der erfolgreichsten in der jüngeren Vereinsgeschichte gewesen. Unter anderem holten sowohl die U19 als auch die U17 des Clubs die Meisterschaft in der Oberliga, weshalb der SVH in der kommenden Spielzeit mit allen Teams ab der U15 in der Bayernliga antreten wird.

Mindestens ebenso wichtig für den Verein ist jedoch, dass sich seine jahrelangen Bemühungen um einen starken Unterbau im Nachwuchs nach inzwischen auch in der Ersten Mannschaft widerspiegeln. So werden nächste Saison ganze acht Kicker im Kader des Bayernligisten stehen, die in der Heimstettner Jugend ausgebildet wurden. „Das ist natürlich schön zu sehen“, sagt der Sportliche Leiter Christoph Schmitt. „Aber es ist auch der Weg, den wir gehen müssen.“

Denn finanziell ist und bleibt der SVH nicht auf Rosen gebettet. Und dennoch hat der Club in der Sommerpause zwei Neuverpflichtungen an Land gezogen, die aufhorchen lassen. So wechseln in Pirmin Lindner und Reza Sakhi Zada zwei Spieler aus der Regionalliga nach Heimstetten: Der 23-jährige Offensivmann Lindner kommt aus Burghausen, der ein Jahr jüngere Mittelfeldspieler Sakhi Zada hat zuletzt beim TSV Buchbach gekickt. Und noch etwas eint die zwei Neuzugänge: Beide haben bis 2025 noch das SVH-Trikot getragen.

Dass sich Lindner und Sakhi Zada nun für eine Rückkehr entschieden haben, wertet Christoph Schmitt auch als „Zeichen dafür, dass wir in der Außendarstellung inzwischen anders aufgestellt sind als noch vor einem Jahr“. Unter anderem darauf führt der Sportliche Leiter auch die Tatsache zurück, dass die Kaderplanung diesmal „deutlich leichter“ gewesen sei als in der jüngeren Vergangenheit. So konnte der Verein laut Schmitt sämtliche Spieler halten, die er halten wollte – „mit einer Ausnahme“. Gemeint ist Stürmer Yamin H-Wold, der mit einem noch unbekannten Ziel in die Regionalliga wechselt. Ebenfalls nicht mehr für Heimstetten auflaufen werden wie berichtet Moritz Knauf und Sebastian Gebhart, die sich dem Ligarivalen FC Sportfreunde Schwaig angeschlossen haben.

Diesen Abgängen gegenüber stehen fünf externe Neuzugänge. Neben Lindner und Sakhi Zada sind dies Lukas da Silva-Pötzinger vom FC Ismaning, der als zweiter Torwart hinter Fabian Scherger eingeplant ist, sowie Moritz May und Konrad Lieschke. Die zwei Talente haben vergangene Saison beim SV Waldeck in der U19-Bayernliga gespielt und im Probetraining beim SVH einen starken Eindruck hinterlassen, so Schmitt.

Neu im Kader des Teams von Cheftrainerin Sarah Romert, das nächste Woche in die Vorbereitung startet, sind auch zwei weitere Spieler aus der eigenen Jugend: Stürmer Felix Goebel, der schon vor einigen Wochen zu einem ersten Kurzeinsatz in der Bayernliga kam, sowie Eman Šahinović als dritter Torwart. Jenes Duo hat vorige Saison ebenso in der U19 des SVH gekickt wie Cedric Ildas, Emil Titze und Robin Penski, die schon seit Längerem fest zum Kader der Ersten Mannschaft zählen. Nebst diesem Quintett gibt es dort in Severin Müller, Reza Sakhi Zada und Fabian Cavadias noch drei weitere Fußballer, die schon in der Jugend für den SV Heimstetten gespielt haben.