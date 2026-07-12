Zwei Regionalliga-Leistungsträger wechseln nach Luxemburg

– Foto: Paul Krier / Verein

Zwei erfahrene Spieler aus dem Regionalliga-Umfeld wechseln gemeinsam nach Luxemburg. Florian Ballas und Meris Skenderovic schließen sich dem FC Jeunesse Canach an, der in der Ehrenpromotion geführt wird. Der Abwehrspieler und der Angreifer bringen zusammen mehr als 570 erfasste Spiele, viel Profierfahrung und klare Qualität für den neuen Verein mit.

Ballas kommt mit einer erfassten Bilanz von 306 Spielen, zwölf Toren und fünf Vorlagen nach Canach. Der 33-jährige Abwehrspieler war zuletzt beim SGV Heilbronn-Freiberg in der Regionalliga Südwest geführt und absolvierte dort vier Einsätze. Den größten Teil seiner Laufbahn verbrachte er jedoch im deutschen Profifußball. Für den SSV Jahn Regensburg, den Karlsruher SC, Erzgebirge Aue, Dynamo Dresden und den FSV Frankfurt sammelte Ballas zahlreiche Einsätze in der 2. Bundesliga. Dazu kommen Stationen in der 3. Liga beim SSV Jahn Regensburg und beim 1. FC Saarbrücken sowie Regionalliga-Erfahrung bei Hannover 96 II und dem 1. FC Nürnberg II. Für Canach bedeutet seine Verpflichtung vor allem Erfahrung, Defensivstabilität und Routine aus vielen anspruchsvollen Wettbewerben.

Auch Skenderovic bringt ein breites Profil mit. Der 28-jährige Angreifer kommt auf 267 erfasste Spiele, 105 Tore und zwölf Vorlagen. Zuletzt stand er bei den Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest unter Vertrag. Dort absolvierte er in der Saison 2024/25 25 Spiele und erzielte drei Tore, in der folgenden Runde kamen sieben Einsätze hinzu. Zuvor spielte Skenderovic unter anderem für den Halleschen FC, den TSV 1860 München und den FC Carl Zeiss Jena in der 3. Liga. Besonders torreich war seine Zeit beim 1. FC Schweinfurt 05, für den er in der Regionalliga Bayern 17 Treffer und acht Vorlagen in 34 Spielen verbuchte.