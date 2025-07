Zwei Raketen der Firma Eigenmarke

Auch Lennox Klaus und Moritz Czosnowski haben den Sprung aus der eigenen Jugend in die Mannschaft der 1. Herren geschafft. Bereits in den ersten Testspielen in der laufenden Vorbereitung konnte beide mit hoher Laufbereitschaft und mit viel Engagement auf sich aufmerksam machen. Die jungen Offensivkräfte sind äußerst motiviert und folglich belohnten sie sich auch schon selbst mit den ersten Treffern für das Team. Wir freuen uns darauf die Entwicklung beider Stürmer beobachten zu können.