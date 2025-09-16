Zwei Punkte zuwenig..

Der FC Greifensee, mit vier Punkten aus drei Spielen gestartet war ein ernst zu nehmender Gegner, der bis zum Schluss mit Sicherheit nicht aufgeben würde.

Die zweite Mannschaft des FC Greifensee gastierte heute in der Schürwies. Bei schönem Fussballwetter wollte der FC Egg heute die nächsten drei Punkte einfahren um so den Anschluss an die vorderen Plätze nicht zu verpassen.

Die Reaktion des FC Egg liess nicht lange auf sich warten. Huber wurde in die Tiefe lanciert. Er liess zwei bis drei Spieler stehen und konnte den Ball in die Mitte spielen. Nach einem Prellball reagierte Widemann am schnellsten und beförderte den Ball ins Tor. 1:1 in der 5.Spielminute.

Der FC Egg versuchte beim Start den Ball in Ihren eigenen Reihen laufen zu lassen. Der FC Greifensee zog sich bis knapp über die Mittellinie zurück und wartete dort auf die Umschaltmomente. In der 4. Spielminute konnte der Ball, durch eine Unachtsamkeit im Mittelfeld des FC Egg, in die Spitze gespielt werden. Der Stürmer wurde nicht richtig angegriffen und schob den Ball links an Berlinger vorbei.

Der FC Egg powerte weiter. Das Flügelspiel wurde gesucht. Immer wieder kam man gefährlich vor das gegnerische Tor. Die Chancen wurden aber teilweise kläglich «versemmelt». Der FC Greifensee konnte nicht wirklich etwas dagegen setzen. So auch in der 16.Spielminute als Wenger einen langen Ball in den 16er des Gegner spielte. Walser konnte den Ball annehmen und an zwei Gegnern vorbei ins Tor schieben. Die verdiente Führung des FC Egg war da.

Der FC Egg spielte weiter nach vorne. In der 20.Spielminute wurde Huber im 16er des Gegners ohne Rücksicht auf Verluste abgeräumt. Elfmeter für den FC Egg. Schwerzmann übernahm die Verantwortung und traf zum 3:1 für den FC Egg. Der Gegner war stehend KO. Er konnte sich nicht wirklich aus der Umklammerung lösen. Der FC Egg hatte das Spiel im Griff. Statt weiter zu powern, schaltete der FC Egg unverständlicherweise auf Verwaltungsmodus.

So plätscherte das Spiel auf einmal im Mittelfeld vor sich hin. In der 33.Spielminute konnte der FC Greifensee einen Angriff lancieren. Dem Gegner wurde zu viel Raum gelassen um die Flanke zu spielen. Obwohl der Stürmer sichtbar im Offside war, konnte er zum 2:3 einnetzen. Alle (auch der Gegner) bis auf einen sahen es. Leider wurde das Tor annerkannt. Keine sieben Minuten später konnte ein Spieler des FC Greifensee erneut in den 16er gelangen. Er wurde zu wenig attackiert und verhielt sich im Laufduell clever.. und so ertönte, für viele unverständlich, der Pfiff zum Elfmeter. Der FC Greifensee nahm dieses Geschenk dankend an und es stand auf einmal 3:3.

Der FC Egg, sichtlich sauer über diese beiden Entscheide, begann wieder Fussball zu spielen.

In der 45.Spielminute spielte Widemann Wenger an. Dieser fasste den Entschluss zu schiessen. Sein Geschoss traf zum 4:3.

Somit ging es mit einem 4:3 in die Halbzeit.

Huber (vom Dauerlauf erschöpft) und Mundackal (gelbe Karte) wurden durch Andrade und Melemannil ersetzt.

In der 2ten Halbzeit hatte sich der FC Egg vorgenommen, das Spieltempo erneut hoch zu halten, die Passqualität wieder zu erhöhen und den Sack zu schliessen. Doch wenn der Gegner «zwei 5er Busse» in Ihrer Platzhälfte parkiert wird es schwierig etwas zu unternehmen.

Man versuchte mit diversen Möglichkeiten diese Abwehrriegel zu knacken. Erschöpfte Spieler wurden mit frischen Kräften ersetzt.

Der Gegner stand aber zu gut so dass nur noch wenige Chancen erspielt wurden.

Auch an Cleverness fehlte es leider. Aber bis zur 70.Spielminute hatte der FC Egg das Spiel mehrheitlich im Griff. Individuelle Fehler schlichen sich ein, so dass der Gegner mit seinem Umschaltspiel das eine oder andere Mal gefährlich wurde. Ein Fehler im Spielaufbau des FC Egg führte zu einem Konter. Der Gegner wurde zu wenig attackiert und drang in den 16er ein. Via Ping-Pong Ball, Kniescheiben etc. konnte der Stürmer in der 70.Spielminute zum 4:4 ausgleichen.

Nun versuchte der FC Egg wieder das Spiel in die andere Richtung zu führen. Weitere Wechsel wurden getätigt. Die Umstellung auf eine 3er Kette erfolgte und sogar die beiden Aussenverteidiger waren im Grunde Aussenläufer. Der FC Egg wollte den Sieg nach Hause holen. Der FC Greifensee stand mit «seinen Bussen» kompakt und spielte clever Ihr Umschaltspiel, so dass sie nun auch die eine oder andere Chance hatten. In der 92.Spielminute hatte der FC Egg nochmals eine Chance nach einem Eckball. Doch auch dieser fand den Weg ins gegnerische Tor nicht. Durch die vielen Wechsel auf beiden Seiten während dem Spiel hätte es vermutlich 5-6 Spielminuten Nachspielzeit gegeben. Doch der Schiedsrichter entschied sich, das Spiel nach 92.Spielminute zu beenden.

Somit blieb es beim Schlussresultat von 4:4

Fazit zum Spiel:

Über das ganze Spiel gesehen, anhand der Spielanteile, der Chancen und dem Einsatz, muss man heute klar sagen – es sind zwei Punkte zu wenig auf dem Konto des FC Egg.

Leider fehlt immer noch die entsprechende Cleverness, im richtigen Moment zu agieren. An dieser gilt es definitiv zu arbeiten. Solche Spiele können jeden weiterbringen, sofern man auch die «individuelle» Kritik annimmt, um sich weiterzuentwickeln.

Das nächste Spiel findet erst am 25.September um 20.15 Uhr in Zollikon statt.

Dort müssen wir an die positiven Leistungsabschnitte des heutigen Spiels anknüpfen und weiterhin auf Punktejagd gehen.

Liebe Fans, wir brauchen eure Unterstützung – Kommt vorbei und unterstützt uns dabei.