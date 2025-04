„Zwei Punkte wurden uns geklaut“ Dassel kassiert Ausgleich in der 97.

Im Spiel 1. gegen 14. der Bezirksliga Braunschweig 4 holt die SG einen Punkt. Beim FC Sülbeck/Immensen erarbeitet die Mannschaft von Trainer Kevin Mundt sich ein 1:1-Unentschieden, musste den Ausgleich jedoch erst tief in der Nachspielzeit hinnehmen, wodurch die Gäste sich mehr über die zwei nicht erhaltenen Punkte ärgern, als sich über den erzielten Punkt freuen zu können.

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

"Auch mit einem Tag Abstand muss ich leider dem Schiedsrichtergespann eine glatte Sechs geben", äußerte sich Mundt nach dem turbulenten Auftritt. Der Ärger bezog sich vor allem auf mehrere strittige Szenen, in deren Folge die Gäste eine mögliche Vorentscheidung verpassten. Dabei erwähnt er, dass nicht nur auf ihrer Seite strittige Szenen waren, sondern er auch den Unmut der Gastgeber über einige Entscheidungen verstehen kann. Vor allem ein nicht gegebenes Tor für Sülbeck aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung erwähnt er.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine Partie auf überschaubarem Niveau. Dassel/Sievershausen agierte defensiv kompakt und ließ den favorisierten Spitzenreiter kaum zur Entfaltung kommen. "Typische Neutralisation", beschrieb Mundt den Spielverlauf, bei dem Sülbeck/Immensen kaum Ideen entwickelte.

Nach dem Seitenwechsel gewann das Spiel an Intensität. Die Gäste nutzten eine der zahlreichen Kontermöglichkeiten konsequent: Mats Jackolis vollendete in der 54. Minute zur nicht unverdienten Führung. In der Folge verpasste Dassel/Sievershausen jedoch die Entscheidung, als gleich mehrere vielversprechende Chancen liegen gelassen wurden. Ein weiteres Tor der SG wurde wegen einer fragwürdigen Abseitsstellung aberkannt.