Zwei Punkte von 18: Unruhe von außen beim BFC Preussen?

Der BFC Dynamo gewinnt das Berliner Regionalliga-Duell vor 1.681 Zuschauern mit 2:0. In der ersten Halbzeit drängt Dynamo die Lankwitzer weit in die eigene Hälfte. Preussen hat wenig vom Spiel, kommt dennoch zu Chancen, nutzt diese aber nicht konsequent.

Beim 1:0 in der 38. Minute profitiert Dynamo von einem Fehler im Zentrum. Der Ball kommt über außen zu Joey Breitfeld, dessen Hereingabe Leandro Bölke verwertet. Besonders die linke Abwehrseite bleibt bei Preussen über die gesamte Partie eine Schwachstelle.

2:0 nach Eckball

Direkt nach der Pause erhöht Levin Mattmüller nach einer Standardsituation auf 2:0 (48.). Auch hier offenbart Preussen defensive Probleme. Das Fehlen von Lenny Stein, der wegen einer Knöchelverletzung ausfällt, macht sich bemerkbar.

Nach dem 2:0 zieht sich Dynamo zurück und Preussen kommt zu mehr Möglichkeiten. Doch die Gäste bleiben im Abschluss zu harmlos. Ein echter Knipser fehlt. Sportlicher Leiter Pierre Seiffert erklärt bereits vor der Partie, dass es aufgrund der wirtschaftlichen Situation schwierig sei, kurzfristig einen passenden Stürmer zu finden.

Nur zwei Punkte nach sechs Spielen - Kommt Unruhe auf?

Preussen bleibt damit bei nur zwei Punkten aus sechs Spielen. Dynamo klettert auf Rang neun mit acht Zählern. Auf der anschließenden PK wird Trainer Daniel Volbert auf mögliche Unruhe von außen angesprochen (siehe Video unten). Er verweist bei dieser Frage auf den sportlichen Leiter und den Vorstand – und erinnert zugleich an die drei Aufstiege, die er mit seinem Trainerteam in den vergangenen vier Jahren erreicht hat.

Hier die Szene von der PK (BFC Dynamo YouTube)