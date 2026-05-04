Zwei Punkte liegengelassen: Freisinger Aufstiegsträume endgültig ausgeträumt Bezirksliga-Fußball: 1:1 in Rohrbach von Matthias Spanrad · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Freising musste im Aufstiegsrennen den nächsten Rückschlag hinnehmen. – Foto: Valentin Hack

Trotz Überlegenheit reicht es dem SE Freising nicht zum Sieg. Ein verschossener Elfmeter wird zum Symbol für vergebene Chancen.

Unentschieden sind zu wenig, um ganz vorn mitzumischen: Auch beim TSV Rohrbach kamen die Fußballer des SE Freising am Sonntag nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Die Träume von der Landesliga-Relegation können die Lerchenfelder damit wohl endgültig begraben. Entsprechend nüchtern resümierte hinterher Trainer Mijo Stijepic die 90 Minuten in Rohrbach, wo das beste Heimteam auf die beste Auswärtsmannschaft getroffen war. Über die volle Spielzeit betrachtet hätten die Gäste aus der Savoyer Au seiner Ansicht nach den Sieg mehr als verdient gehabt, waren das aktivere Team, hatten die besseren Ideen und auch Torchancen. Doch Rohrbach wehrte sich nach Kräften und stellte unter Beweis, warum das heimische Stadion heuer eine echte Festung in der Bezirksliga ist. „Das war heute ein unverdientes Remis. Wir hätten nicht nur gewinnen können, sondern sogar müssen“, ärgerte sich Freisings Coach hinterher.