Zwei Punkte liegen gelassen...

Am Dienstagabend fand das Nachholspiel in Kiechlinsbergen statt. Das Derby wurde äußerst fair geführt. Eine etwas resolutere Zweikampfführung seitens der Gäste, wäre sicherlich nicht von Nachteil gewesen. Man wollte, auf dem holprigen Untergrund, zu viel spielerisch lösen. Am Ende stand es 2:2 – zwei verlorene Punkte.

Gleich zu Beginn hatte die SG Wyhl/Endingen die ganz große Möglichkeit zur Führung. Nach einem Eckball, kam Fabian Schillinger am zweiten Pfosten zum Abschluss. Doch sein Schuss verfehlte das anvisierte Ziel. Kurz darauf ging man dennoch in Front. Lars Woziwodzki bekam 30 Meter vor dem Gehäuse den Ball. Er drehte sich und sah die sich öffnende Schnittstelle. Diese wurde bespielt und Avnor Jakupaj sah sich frei vor des Gegners Gehäuse. Sein überlegter Flachschuss war von Erfolg gekrönt – 0:1 (7.). Doch der Ausgleich sollte prompt fallen. Martin Wiszumirski (ehemals SV Endingen) bekam an der Seitenauslinie den Ball und schoss eine ansatzlose „Bogenlampe“. Diese wurde länger und länger und sank, leider, im richtigen Augenblick – 1:1 (11.). Schwer einzuschätzen bzw. zu reagieren für den SG-Keeper. Danach drückten die Gäste auf den erneuten Führungstreffer und hatten gute Möglichkeiten durch Lukas Kaufel und Fabian Schillinger. Doch so langsam schlich sich der „Fehlerteufel“ ein. Man verlor die Kontrolle im Mittelfeld und war auf den Außen gut zugestellt. Zumindest stand man defensiv stabil. Da zahlte sich die Erfahrung von Manuel Griebel und Martin Schmidt aus. Dennoch kam man kurz vor dem Halbzeitpfiff noch zu weiteren guten Chancen – doch Till Kaufmanns Kopfball sowie Lars Flachschuss fanden nicht den Weg ins Tor.

Direkt nach Wiederanpfiff sollte sich dies aber ändern. Der frisch eingewechselte Nick Bohn erzielte das 1:2 (46.). Die SG hatte am rechten Strafraumeck den Ball und spielte, wie im Handball, um die Strafraumgrenze herum. Über mehrere Stationen, zuletzt von Andi Osmani, kam das Spielgerät zu dem schon angesprochenen Nick Bohn. Dieser stand links an der Strafraumkante und schlenzte den Ball direkt in den rechten Giebel – unhaltbar !

Danach hatte die SG Wyhl/Endingen eine gute Druckphase, kam aber nicht zwingend vors Tor. Praktisch aus dem „Nichts“ fiel der erneute Ausgleich (57.) Nach einer verunglückten Rückgabe, wurde gerade noch so zur Ecke geklärt - natürlich vermeidbar. Diese wurde scharf auf den ersten Pfosten gezogen, wo Martin Wiszumirski ungestört, aber gekonnt einköpfen konnte. Danach verlor man wieder zusehends die Kontrolle. Man wurde zu hektisch, fahrlässig und kommunizierte zu wenig miteinander. Viele Ballverluste nach wenigen Stationen, brachten die Hausherren auf Augenhöhe. Diese arbeiteten konsequent gegen den Ball und versuchten ihrerseits den aufkommenden Schlendrian im Konterspiel zu nutzen. Beide Seiten kamen in der Folge zu 1-2 Offensivaktionen. Wobei der Gastgeber die Beste hatte. Doch ein SCK-Angreifer konnte freistehend die sich bietende Möglichkeit nicht nutzen. Kurz vor Spielende konnten die Gäste nochmals eine Minidruckphase aufbauen. Die beste Chance hatte Andi Osmani in der Nachspielzeit. Doch sein Freistoß konnte gerade noch über die Latte gelenkt werden. So blieb es letztlich beim Unentschieden...

Fazit

Am Ende muss man sagen, das die SG Wyhl/Endingen zwei Punkte hat liegen lassen. Chancen war genügend da, um das Derby auf seine Seite zu ziehen. Dennoch muss man sagen, das man über weite Strecken etwas kopflos agierte und zu schnelle Ballverluste produzierte. Am Flügel brach man zu selten zur Grundlinie vor. Der SC Kiechlinsbergen stellte gut die Räume zu und war konsequent, aber fair in den Zweikämpfen. Dennoch sind es für die Gäste zwei verlorene Punkte, die Platz 4 in der Tabelle bedeutet hätte.

Am Sonntag, 11.05. muss man bei der SG Wasser-Kollmarsreute II antreten. Das Spiel wird um 13:00 angepfiffen.

Spielbericht: Stefan Seiter