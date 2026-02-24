Zwei Premieren-Sieger, viel Tempo: Final Four ermittelt Futsal-Meister Aktuelle Informationen kommen vom Württembergischen Fußballverband. von wfv · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Harbke

Im Rahmen des Sparkassen JuniorCup wurden am Samstagabend auch die Final Four-Turniere der Futsal-Ligen der A- und B-Junioren ausgetragen. Nach drei Spieltagen mit insgesamt sechs Partien pro Team hatten sich jeweils die vier besten Mannschaften für das Endturnier in Ehningen qualifiziert. Gespielt wurde – wie bereits in der Liga – nach offiziellen Futsal-Regeln und mit einer Netto-Spielzeit von 20 Minuten.

B-Junioren: SV Böblingen schreibt das erste Kapitel Im ersten Halbfinale traf Ligaprimus SV Böblingen auf die viertplatzierte SGM TSV Warthausen. Böblingen stellte früh die Weichen und entschied die Partie souverän für sich. Im zweiten Halbfinale setzte sich der FV Germania Degerloch mit 4:0 gegen den SV Rangendingen durch. Im Spiel um Platz drei sicherte sich die SGM TSV Warthausen mit einem 5:1-Erfolg gegen Rangendingen den dritten Platz. Das Finale entwickelte sich zu einer klaren Angelegenheit: Der SV Böblingen bezwang Germania Degerloch mit 6:2, blieb damit auch im Endturnier ungeschlagen und krönte sich zum ersten Meister der neu geschaffenen Futsal-Liga der B-Junioren.

A-Junioren: Holzschwang dreht das Finale Bei den A-Junioren war mit dem Holzschwanger SV ein Final-Four-erfahrener Teilnehmer am Start. Im Halbfinale traf das Team auf die SV Böblingen, die erstmals dabei war, jedoch spielerisch überzeugte. In einer intensiven Partie lag Holzschwang dreimal zurück, bewies jedoch Moral und entschied das Spiel spät für sich. Im zweiten Halbfinale setzte sich Titelverteidiger SV Schluchtern mit 8:3 gegen die SGM FC Wacker Biberach/Mettenberg/Rissegg durch und zog ins Endspiel ein. Im kleinen Finale behielt die SGM FC Wacker Biberach die Oberhand und sicherte sich mit einem 3:1 gegen den SV Böblingen Platz drei. Das Endspiel bot schließlich alles, was Futsal auszeichnet: Tempo, Technik und Spannung bis in die Schlussminuten. Schluchtern ging früh in Führung, doch Holzschwang drehte die Partie und erspielte sich eine 4:1-Führung. Zwei späte Treffer des Titelverteidigers sorgten noch einmal für Nervenkitzel, ehe Holzschwang den 4:3-Erfolg über die Zeit brachte und sich den Titel in der Futsal-Liga der A-Junioren sicherte.