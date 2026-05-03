Zwei Premieren-Meister: Dassendorf II und UH-Adler II steigen auf

Die zweite Mannschaft der TuS Dassendorf hat in der Kreisliga Hamburg 3 eindrucksvoll die Meisterschaft gefeiert. Am 29. Spieltag setzte sich das Team mit 8:2 gegen TSV Reinbek durch und steht nach 24 Spielen bei 64 Punkten. Die Bilanz ist deutlich: 21 Siege, ein Unentschieden und nur zwei Niederlagen, dazu 110 erzielte Tore.

Für Dassendorf II ist der Aufstieg zugleich eine Premiere. Laut FuPa-Datenbank spielt die Mannschaft erstmals in der Bezirksliga - ein bemerkenswerter Schritt für die Reserve des Oberliga-Klubs, der noch von der Regionalliga träumt.

Der Vorsprung auf SC Vier- und Marschlande II und ASV Bergedorf 85, die beide bei 52 Punkten stehen, beträgt zwölf Zähler. Damit ist die Meisterschaft vorzeitig entschieden. Besonders die offensive Durchschlagskraft war über die gesamte Saison ein entscheidender Faktor.

Uhlenhorst-Adler II dominiert Kreisliga Hamburg 5

Noch deutlicher fällt die Saisonbilanz der SV Uhlenhorst-Adler II aus. Der Meister der Kreisliga Hamburg 5 steht nach 27 Spielen bei 76 Punkten, hat 25 Siege eingefahren und nur einmal verloren. Auch das Torverhältnis von 157:21 zeigt, wie dominant die Mannschaft durch die Staffel marschiert ist.

Am 29. Spieltag unterstrich UH-Adler II diese Dominanz noch einmal mit einem klaren 5:0 gegen USC Paloma III. Der Vorsprung auf den TSV Sasel III beträgt zwölf Punkte, auch hier ist die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen.

Der erstmalige Bezirksliga-Aufstieg ist damit der verdiente Lohn für eine außergewöhnliche Saison. Kaum eine Mannschaft in Hamburg hat ihre Liga so deutlich geprägt wie Uhlenhorst-Adler II.

Zwei Meister mit klarer Handschrift

Dass beide Teams als Meister aufsteigen, passt zu ihren Saisonverläufen. Dassendorf II überzeugte mit Konstanz, hoher Offensivqualität und großer Stabilität an der Tabellenspitze. Uhlenhorst-Adler II dominierte seine Staffel sogar nahezu durchgehend und setzte Maßstäbe in Angriff und Defensive.

Für beide Klubs beginnt nun die Vorbereitung auf eine neue Herausforderung. Die Bezirksliga wird für die Reserven sportlich deutlich anspruchsvoller, doch die Zahlen dieser Saison zeigen, dass beide Mannschaften mit Selbstvertrauen in die neue Spielklasse gehen dürfen.

Der Aufstieg ist deshalb mehr als nur ein Tabellenereignis. Es ist für TuS Dassendorf II und SV Uhlenhorst-Adler II ein historischer Schritt - und ein starkes Zeichen dafür, wie gut sich beide Teams in ihren Staffeln entwickelt haben.