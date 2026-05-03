 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Zwei Premieren-Meister: Dassendorf II und UH-Adler II steigen auf

Zwei Meister, zwei Premieren: TuS Dassendorf II und SV Uhlenhorst-Adler II feiern den erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga Hamburg. Beide Reserven dominierten ihre Staffeln deutlich.

von red · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser
TuS Dassendorf II und SV Uhlenhorst-Adler II feiern den Aufstieg!
TuS Dassendorf II und SV Uhlenhorst-Adler II feiern den Aufstieg! – Foto: red/KI

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Der Hamburger Amateurfußball hat zwei besondere Aufstiegsgeschichten mehr. Laut FuPa-Datenbank feiern sowohl TuS Dassendorf II als auch SV Uhlenhorst-Adler II den erstmaligen Sprung in die Bezirksliga Hamburg. Beide Mannschaften sichern sich die Meisterschaft in ihren Kreisliga-Staffeln - und schreiben damit Vereinsgeschichte.

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Während Dassendorf II die Kreisliga Hamburg 3 für sich entscheidet, krönt Uhlenhorst-Adler II eine überragende Saison in der Kreisliga Hamburg 5. Für beide Reserveteams bedeutet der Aufstieg den nächsten großen Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung.

Dassendorf II macht Meisterschaft mit 8:2 perfekt

Die zweite Mannschaft der TuS Dassendorf hat in der Kreisliga Hamburg 3 eindrucksvoll die Meisterschaft gefeiert. Am 29. Spieltag setzte sich das Team mit 8:2 gegen TSV Reinbek durch und steht nach 24 Spielen bei 64 Punkten. Die Bilanz ist deutlich: 21 Siege, ein Unentschieden und nur zwei Niederlagen, dazu 110 erzielte Tore.

Der Vorsprung auf SC Vier- und Marschlande II und ASV Bergedorf 85, die beide bei 52 Punkten stehen, beträgt zwölf Zähler. Damit ist die Meisterschaft vorzeitig entschieden. Besonders die offensive Durchschlagskraft war über die gesamte Saison ein entscheidender Faktor.

Für Dassendorf II ist der Aufstieg zugleich eine Premiere. Laut FuPa-Datenbank spielt die Mannschaft erstmals in der Bezirksliga - ein bemerkenswerter Schritt für die Reserve des Oberliga-Klubs, der noch von der Regionalliga träumt.

Uhlenhorst-Adler II dominiert Kreisliga Hamburg 5

Noch deutlicher fällt die Saisonbilanz der SV Uhlenhorst-Adler II aus. Der Meister der Kreisliga Hamburg 5 steht nach 27 Spielen bei 76 Punkten, hat 25 Siege eingefahren und nur einmal verloren. Auch das Torverhältnis von 157:21 zeigt, wie dominant die Mannschaft durch die Staffel marschiert ist.

Am 29. Spieltag unterstrich UH-Adler II diese Dominanz noch einmal mit einem klaren 5:0 gegen USC Paloma III. Der Vorsprung auf den TSV Sasel III beträgt zwölf Punkte, auch hier ist die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen.

Der erstmalige Bezirksliga-Aufstieg ist damit der verdiente Lohn für eine außergewöhnliche Saison. Kaum eine Mannschaft in Hamburg hat ihre Liga so deutlich geprägt wie Uhlenhorst-Adler II.

Zwei Meister mit klarer Handschrift

Dass beide Teams als Meister aufsteigen, passt zu ihren Saisonverläufen. Dassendorf II überzeugte mit Konstanz, hoher Offensivqualität und großer Stabilität an der Tabellenspitze. Uhlenhorst-Adler II dominierte seine Staffel sogar nahezu durchgehend und setzte Maßstäbe in Angriff und Defensive.

Für beide Klubs beginnt nun die Vorbereitung auf eine neue Herausforderung. Die Bezirksliga wird für die Reserven sportlich deutlich anspruchsvoller, doch die Zahlen dieser Saison zeigen, dass beide Mannschaften mit Selbstvertrauen in die neue Spielklasse gehen dürfen.

Der Aufstieg ist deshalb mehr als nur ein Tabellenereignis. Es ist für TuS Dassendorf II und SV Uhlenhorst-Adler II ein historischer Schritt - und ein starkes Zeichen dafür, wie gut sich beide Teams in ihren Staffeln entwickelt haben.

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