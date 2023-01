Zwei Premieren beim Wintercup im Sauertal Neben Eintracht Trier und Victoria Rosport sorgen Zerf und RFCU Luxemburg beim Vorbereitungsturnier für frisches Blut.

Es geht um den guten Zweck und eine wichtige Standortbestimmung in der Wintervorbereitung: Wenn die SG Sauertal am Samstag und Sonntag, 28./29. Januar, zur siebten Auflage des Fußballturniers um den Wintercup auf den Kunstrasenplatz in Ralingen einlädt, treffen erneut namhafte Mannschaften aus der Region und dem benachbarten Luxemburg aufeinander.