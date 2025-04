Zwei prägende Persönlichkeiten des SSV Jeddeloh II gehen nach Firrel

Bastian Schaffer blickt auf elf Jahre beim SSV zurück. Mehr als 200 Pflichtspiele, zahlreiche Jahre als Kapitän und das Mitwirken an Höhepunkten wie dem Aufstieg in die Regionalliga sowie dem Einzug in den DFB-Pokal stehen für eine außergewöhnliche Vereinskarriere. Trotz wiederkehrender Verletzungen zeigte er immer wieder Einsatzbereitschaft und Identifikation mit dem Klub. Schaffer bleibt dem Verein auch künftig erhalten und wird den Sponsoringbereich unterstützen. „Ich habe ein Drittel meines bisherigen Lebens hier verbracht“, sagte er. Die Entscheidung, den Regionalliga-Aufwand nicht länger mit seinem beruflichen Alltag vereinbaren zu können, fiel ihm nicht leicht. „Es ist der richtige Zeitpunkt, dieses lange Kapitel zu schließen.“

Auch Torhüter Felix Bohe beendet nach acht Jahren sein Engagement beim SSV Jeddeloh II. Seit seinem Wechsel 2017 absolvierte er über 100 Pflichtspiele. Sein sportliches Highlight war der DFB-Pokal-Einzug bei Arminia Hannover. Wie Schaffer begründet Bohe seinen Wechsel mit der Herausforderung, Regionalliga und Berufsleben unter einen Hut zu bringen. „Der Schritt zurück in die Landesliga ist für mich die richtige Entscheidung“, so Bohe.