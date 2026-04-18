Zwei prägende Figuren gebunden

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Der SSV Sand treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann dabei auf zwei besonders wichtige Verlängerungen bauen: Steffen Klitsch und Nico Döring haben dem Gruppenligisten ihre Zusage gegeben. Nachdem zuvor bereits Sefa Cetinkaya seinen Verbleib öffentlich gemacht hatte, setzt der Verein damit weitere Zeichen der Kontinuität.

Besonders deutlich fiel die Botschaft bei Steffen Klitsch aus. Der SSV bezeichnete den Routinier in seinen sozialen Medien als „echtes Herzstück“ der Mannschaft. Damit bleibt aus Sicht des Vereins nicht nur ein sportlich wichtiger Spieler, sondern auch eine prägende Führungspersönlichkeit. Klitsch gebe auf dem Platz „den Takt vor“ und sei „das Herz des Teams“, hieß es. Zugleich betont der Verein seinen Wert abseits des Rasens: Mit Leidenschaft, Erfahrung und klarer Haltung präge er die Entwicklung der gesamten Mannschaft mit. Gerade für die jüngeren Spieler sei Klitsch ein zentraler Ansprechpartner.

Auch die Verlängerung von Nico Döring hat für den SSV erhebliches Gewicht. Der Offensivspieler wird vereinsseitig als Torjäger hervorgehoben – als jemand, der nicht nur für Treffer steht, sondern „in jedem Spiel den Unterschied machen kann“. Zugleich unterstreicht der Klub, dass Döring auch innerhalb der Mannschaft hohes Ansehen genießt. Die Botschaft ist eindeutig: Sand will sportliche Qualität und mannschaftliche Stabilität gleichermaßen bewahren.