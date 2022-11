Zwei Platzverweise - VSST schwächt sich in Attaching selbst Glatt-Rot in der ersten Hälfte

Rot wegen Kopfstoß: Quendrim Beqiri fliegt vom Platz

Mit entscheidend für die Niederlage des VSST dürfte die Rote Karte von Qendrim Beqiri kurz vor dem Seitenwechsel gewesen sein. Der Bruder des Spielertrainers hatte sich nicht im Griff und flog nach einem Kopfstoß vom Platz. „So muss man nicht hingehen“, sagt Küpper. Der 31-jährige Beqiri erwies seiner Elf damit einen Bärendienst. Attaching, in den zweiten 45 Minuten mit einem Mann mehr auf dem Platz, erhöhte den Druck und ging kurz nach dem Wiederanpfiff in Führung. Imouroine Ouro-Agouda erzielte den Treffer des Tages.

Die beste Ausgleichschance hatte Kelvin Gomez, doch er schaufelte den Ball aus kurzer Distanz dem Attachinger Keeper Hans Gamperl genau in die auffangbereiten Arme. Als sich dann auch der mit Gelb vorbelastete Michael Zach ein weiteres Foul erlaubte, musste der VSST nach der Ampelkarte für Zach die letzten zehn Minuten zu neunt über die Runden bringen. Galgenhumor machte sich bei VSST-Präsident Küpper breit, als er das nicht ganz ernst gemeinte rechnerische Fazit zog. „Was soll‘s: In dem Sechs-Punktespiel, in dem es nur drei Punkte gab, gehen wir am Ende leer aus.“ (Dieter Metzler)