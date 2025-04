Zwei Platzverweise und Remis in Weiden - Eltersdorf siegt knapp

Was war das bitte für ein nervenaufreibender Freitagabend am 29. Spieltag der Bayernliga Nord? In Weiden trennten sich die SpVgg und der ATSV Erlangen am Ende mit 1:1. Nach einer unspektakulären ersten Halbzeit nahm die Partie im zweiten Durchgang ordentlich Fahrt auf. Mauricio Göhlert brachte die Weidener per Kopf in Führung (49.) In der 70. Spielminute sah Martin Ruda bei den Oberpfälzern Glatt-Rot nach einem harten Foulspiel an Lucas Markert. Der Ausgleich gelang Valentin Floros für den ATSV in der 79 Minute. Kurz vor Spielende wurde Lucas Markert als zweiter Mann des Abends nach einem wiederholten Foulspiel des Platzes verwiesen. Nicht weniger turbulent ging es in Eltersdorf zu. Kornburg ging bereits in der zweiten Minute mit 1:0 in Führung, ehe der SC nur eine Minute später ausgleichen konnte. Im weiteren Spielverlauf erhöhte die Eigner-Truppe den Druck und konnte bis zur Halbzeit noch zweimal einnetzen, sodass es mit einem komfortablen 3:1 in die Pause ging. Die vermeintliche Schlüsselsituation des Spiels ereignete sich in der 32 Minute, als Christian Kestel, nach einer äußerst strittigen Situation mit Glatt-Rot vom Platz geworfen wurde. Auch wenn dem TSV noch der 3:2-Anschluss in der 74. Spielminute gelang, blieb das Ergebnis bis zum Schluss bestehen.