Zwei Platzverweise und knappe Pleite für Heisingen gegen SSVg Velbert

Heisingen startet mit einer Pleite in die Saison. – Foto: Markus Becker

Die SSVg Velbert II setzte sich zum Auftakt in die neue Saison am Freitagabend mit 2:1 gegen den Heisinger SV durch. Die Essener beendeten die Partie in doppelter Unterzahl.

Nach den eigenen Maßstäben und der Erwartungshaltung der Konkurrenz führt der Titelkampf in diese Saison wohl nur über den 1. FC Wülfrath. Zum Auftakt wird das Team von Joscha Weber gegen SuS Haarzopf direkt eine Duftmarke hinterlassen wollen. Dahinter tut sich ein breites Feld an potenziellen Mitstreitern auf. Darunter hofft auch die SG Essen-Schönebeck nach dem Landesliga-Abstieg und den daraus resultierenden Kaderumbruch wieder oben mitzumischen. Gegen Türkgücü Velbert wird die SGS einen ersten guten Eindruck hinterlassen wollen. Auch die Top-Teams aus der Vorsaison wie der SV Burgaltendorf und VfB Frohnhausen dürfen sich erneut Chancen auf eine Platzierung weit oben ausrechnen. Der VfB startet beim Aufsteiger Preußen Eiberg, der SVA gastiert beim Mülheimer SV.