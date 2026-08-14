 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Zwei Platzverweise und knappe Pleite für Heisingen gegen SSVg Velbert

Die SSVg Velbert gewann am Freitagabend mit 2:1 gegen den Heisinger SV.

von Markus Becker · Heute, 23:24 Uhr · 0 Leser
Heisingen startet mit einer Pleite in die Saison.
Heisingen startet mit einer Pleite in die Saison. – Foto: Markus Becker

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 6
FC Wülfrath
Schönebeck
SSVg Velbert II
Türkgücü Vel

Die SSVg Velbert II setzte sich zum Auftakt in die neue Saison am Freitagabend mit 2:1 gegen den Heisinger SV durch. Die Essener beendeten die Partie in doppelter Unterzahl.

Nach den eigenen Maßstäben und der Erwartungshaltung der Konkurrenz führt der Titelkampf in diese Saison wohl nur über den 1. FC Wülfrath. Zum Auftakt wird das Team von Joscha Weber gegen SuS Haarzopf direkt eine Duftmarke hinterlassen wollen. Dahinter tut sich ein breites Feld an potenziellen Mitstreitern auf. Darunter hofft auch die SG Essen-Schönebeck nach dem Landesliga-Abstieg und den daraus resultierenden Kaderumbruch wieder oben mitzumischen. Gegen Türkgücü Velbert wird die SGS einen ersten guten Eindruck hinterlassen wollen. Auch die Top-Teams aus der Vorsaison wie der SV Burgaltendorf und VfB Frohnhausen dürfen sich erneut Chancen auf eine Platzierung weit oben ausrechnen. Der VfB startet beim Aufsteiger Preußen Eiberg, der SVA gastiert beim Mülheimer SV.

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> Zum FuPa-WhatsApp-Kanal für den Kreis Essen

>>> Zum FuPa-WhatsApp-Kanal für den Kreis Oberhausen

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle

Heute, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
2
1
Abpfiff
+Video

Die Velberter setzten nach einer knappen Viertelstunde den ersten Stich. Ahmet Sagman ließ seinen Gegenspieler ins leere laufen und hatte im Strafraum nur noch Gäste-Keeper Julian Robert vor sich. Mit seinem Flachschuss ins linke Ecke besorgte er die Führung (17.). Heisingen musste anschließend sogar den nächsten Rückschlag einstecken, nachdem Aissa Sealiti per Ampelkarte vorzeitig zum Duschen geschickt wurde (35.).

Doch in Unterzahl durfte der HSV plötzlich wieder hoffen. Nach einem langen Ball misslang einem Velberter der Klärungsversuch, was Julian Bluni auf die Reise schickte. Dieser marschierte bis zur Grundlinie und legte ins Zentrum, wo Jan Hillemann den Ball über die Linie drückte (60.). Die Antwort der Zweitvertretung ließ aber auch nicht lange auf sich warten. Semih Göcmen tanzte durch den Strafraum und nahm wohl einen Kontakt am Bein dankend an - Strafstoß (67.). Diesen verwandelte Furkan Kurt sicher zur erneuten Führung. An dieser sollte schlussendlich nichts mehr anbrennen, zumal Bluni mit einer glatten Roten Karte die Gäste in doppelte Unterzahl versetze (78.). So feierten die Velberter zum Eröffnungsspiel der Bezirksliga-Gruppe 6 einen knappen Erfolg. Heisingen muss neben der Nullnummer auch zwei Sperren verkraften.

SSVg Velbert II – Heisinger SV 2:1
SSVg Velbert II: Cem Ural, Massimo Mondello, Abel Hagos, Furkan Samanci, Lirik Krasniqi, Furkan Kurt, Ahmet Emre Sagman (90. Kerem Istek), Semih Göcmen, Alessio Falco, Faruk Hepgüler (89. Muhammed Nuri Fitoz), Yasser Amjad Juma (55. Niklas Böhm) - Spielertrainer: Massimo Mondello - Co-Trainer: Halil Karakas - Co-Trainer: Özgür Karakas
Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Nik Leiler, Simon Tigges, Aissa Sealiti, Merlin Kirsten, Julian Bluni, Jan Hillemann (68. Philipp Reichardt), Jan-Lukas Lippeck (45. Pascal Gründer), Shamon Hakimi (82. Sebastian Bodwell), Yousef Issa (82. Piet Keriem Salman) - Trainer: Kevin Voß - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt
Schiedsrichter: Hüseyin Karakus - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ahmet Emre Sagman (17.), 1:1 Jan Hillemann (60.), 2:1 Furkan Kurt (67. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Aissa Sealiti (35./Heisinger SV/Foul)
Rot: Julian Bluni (78./Heisinger SV/)

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:00

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
15:30

So., 16.08.2026, 11:00 Uhr
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
11:00live

So., 16.08.2026, 13:30 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
13:30
Spieltext Türkiyemspor - SpVgg Steele]

So., 16.08.2026, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
12:15

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:15

So., 16.08.2026, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
11:00

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor MH
13:00

So geht es weiter

2. Spieltag
21.08.26 SpVgg Steele - Preußen Eiberg
21.08.26 SV Burgaltendorf - 1. FC Wülfrath
23.08.26 SV Rot-Weiß Wülfrath - Sportfreunde Niederwenigern II
23.08.26 VfB Frohnhausen - Mülheimer SV 07
23.08.26 Fatihspor Mülheim - SSVg Velbert II
23.08.26 Türkgücü Velbert - TuSEM Essen 1926
23.08.26 SuS Haarzopf - Spvgg Sterkrade-Nord II
23.08.26 Heisinger SV - SG Essen-Schönebeck
23.08.26 Vogelheimer SV - Türkiyemspor Essen

Hier geht es zum Spielplan

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: