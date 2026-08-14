Zwei Platzverweise und knappe Pleite für Heisingen gegen SSVg Velbert

Die SSVg Velbert II setzte sich zum Auftakt in die neue Saison am Freitagabend mit 2:1 gegen den Heisinger SV durch. Die Essener beendeten die Partie in doppelter Unterzahl.
Nach den eigenen Maßstäben und der Erwartungshaltung der Konkurrenz führt der Titelkampf in diese Saison wohl nur über den 1. FC Wülfrath. Zum Auftakt wird das Team von Joscha Weber gegen SuS Haarzopf direkt eine Duftmarke hinterlassen wollen. Dahinter tut sich ein breites Feld an potenziellen Mitstreitern auf. Darunter hofft auch die SG Essen-Schönebeck nach dem Landesliga-Abstieg und den daraus resultierenden Kaderumbruch wieder oben mitzumischen. Gegen Türkgücü Velbert wird die SGS einen ersten guten Eindruck hinterlassen wollen. Auch die Top-Teams aus der Vorsaison wie der SV Burgaltendorf und VfB Frohnhausen dürfen sich erneut Chancen auf eine Platzierung weit oben ausrechnen. Der VfB startet beim Aufsteiger Preußen Eiberg, der SVA gastiert beim Mülheimer SV.
Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle
Die Velberter setzten nach einer knappen Viertelstunde den ersten Stich. Ahmet Sagman ließ seinen Gegenspieler ins leere laufen und hatte im Strafraum nur noch Gäste-Keeper Julian Robert vor sich. Mit seinem Flachschuss ins linke Ecke besorgte er die Führung (17.). Heisingen musste anschließend sogar den nächsten Rückschlag einstecken, nachdem Aissa Sealiti per Ampelkarte vorzeitig zum Duschen geschickt wurde (35.).
Doch in Unterzahl durfte der HSV plötzlich wieder hoffen. Nach einem langen Ball misslang einem Velberter der Klärungsversuch, was Julian Bluni auf die Reise schickte. Dieser marschierte bis zur Grundlinie und legte ins Zentrum, wo Jan Hillemann den Ball über die Linie drückte (60.). Die Antwort der Zweitvertretung ließ aber auch nicht lange auf sich warten. Semih Göcmen tanzte durch den Strafraum und nahm wohl einen Kontakt am Bein dankend an - Strafstoß (67.). Diesen verwandelte Furkan Kurt sicher zur erneuten Führung. An dieser sollte schlussendlich nichts mehr anbrennen, zumal Bluni mit einer glatten Roten Karte die Gäste in doppelte Unterzahl versetze (78.). So feierten die Velberter zum Eröffnungsspiel der Bezirksliga-Gruppe 6 einen knappen Erfolg. Heisingen muss neben der Nullnummer auch zwei Sperren verkraften.
SSVg Velbert II – Heisinger SV 2:1
SSVg Velbert II: Cem Ural, Massimo Mondello, Abel Hagos, Furkan Samanci, Lirik Krasniqi, Furkan Kurt, Ahmet Emre Sagman (90. Kerem Istek), Semih Göcmen, Alessio Falco, Faruk Hepgüler (89. Muhammed Nuri Fitoz), Yasser Amjad Juma (55. Niklas Böhm) - Spielertrainer: Massimo Mondello - Co-Trainer: Halil Karakas - Co-Trainer: Özgür Karakas
Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Nik Leiler, Simon Tigges, Aissa Sealiti, Merlin Kirsten, Julian Bluni, Jan Hillemann (68. Philipp Reichardt), Jan-Lukas Lippeck (45. Pascal Gründer), Shamon Hakimi (82. Sebastian Bodwell), Yousef Issa (82. Piet Keriem Salman) - Trainer: Kevin Voß - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt
Schiedsrichter: Hüseyin Karakus - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ahmet Emre Sagman (17.), 1:1 Jan Hillemann (60.), 2:1 Furkan Kurt (67. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Aissa Sealiti (35./Heisinger SV/Foul)
Rot: Julian Bluni (78./Heisinger SV/)
2. Spieltag
21.08.26 SpVgg Steele - Preußen Eiberg
21.08.26 SV Burgaltendorf - 1. FC Wülfrath
23.08.26 SV Rot-Weiß Wülfrath - Sportfreunde Niederwenigern II
23.08.26 VfB Frohnhausen - Mülheimer SV 07
23.08.26 Fatihspor Mülheim - SSVg Velbert II
23.08.26 Türkgücü Velbert - TuSEM Essen 1926
23.08.26 SuS Haarzopf - Spvgg Sterkrade-Nord II
23.08.26 Heisinger SV - SG Essen-Schönebeck
23.08.26 Vogelheimer SV - Türkiyemspor Essen
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