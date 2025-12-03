Zwei Platzverweise und ein Heimsieg

Der eine sehr gut spielende Saison VfB Apolda musste sich am Wochenende im Auswärtsspiel gegen den FC Thüringen Jena mit 0:3 geschlagen geben.

Die Partie war über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel ohne große Torchancen auf beiden Seiten. Die erste Schlüsselszene ereignete sich in der 43. Minute, als Jenas S. Metzler nach einem Zweikampf mit Grune einen Platzverweis erhielt und der VfB ab diesem Zeitpunkt mit einem Mann mehr agierte. Metzler übersah seinen Gegenspieler im Duell und traf ihn unabsichtlich am Kopf, rot war jedoch alternativlos.

In Überzahl übernahm der VfB im zweiten Durchgang die Kontrolle und bestimmte das Spiel, kam jedoch wenig zu zwingenden Abschlüssen. In der 70. Minute schwächten sich die Apoldaer selbst: T. Berger sah nach anhaltendem Reklamieren die Gelb-Rote Karte, weil er trotz vorheriger Verwarnung nicht aufhörte, die Entscheidungen des Schiedsrichters zu kommentieren. Dadurch war die Partie nominell wieder ausgeglichen. Kurz darauf nutzten die Gastgeber eine Gelegenheit zur Führung: K. Schöppe erzielte in der 83. Minute das 1:0. Apolda versuchte danach noch einmal alles, wurde aber in kurzer Folge zweimal ausgekontert. L. Birkner (85.) und erneut Schöppe per Handelfmeter (88.) erhöhten auf 3:0.

Bereits nächste Woche bestreitet der VfB sein letztes Heimspiel des Jahres – zu Hause gegen den VfR Bad Lobenstein. Dort will sich das Team wieder belohnen und mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen.