Zwei Platzverweise und drei Gegentore für den FVE

Wiesbach jubelt über den ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison – Foto: Altmaier

Eine solche Schlussphase wünschte wohl nicht mal die härtesten Anhänger des FC Hertha Wiesbach ihren Freitag-Gastgebern FV Eppelborn. Das Schlusslicht der RPS-Oberliga war nah dran am Punktgewinn gegen den Nachbarn aus der eigenen Gemeinde. Die Gelb-Schwarzen liefen nach drei verletzungsbedingten Wechseln quasi auf dem Zahnfleisch in die Endphase des mit 800 Zuschauern gut besuchten Derbys. Tom Keller hatte sein Team erst in der 56. Minute in Führung gebracht, der kurz zuvor eingewechselte Adam Ladjnef konnte in der 78. Minute ausgeglichen. "Wir waren bis dahin mindestens gleichwertig, hatten mehr Möglichkeiten. Doch dann nimmt das Spiel für uns aufgrund des Eingreifens des Schiedsrichters, der den weiten Weg aus Mainz zu uns machte, einen ungünstigen Verlauf für uns. Die gelbe Karte, die zum ersten Platzverweis führte, war total übertrieben, aber weil Leon Bayer schon 20 Minuten zuvor gelb sah, musste er vom Platz. Er fehlte uns dann nicht nur in der Schlussphase, wir müssen nun ja auch in Dudenhofen auf ihn verzichten", sagte FVE-Trainer Jan Berger nach dem Spiel. Gäste-Trainer Michael Petry pflichtete ihm bei. "Die gelbe Karte und den damit verbundenen Platzverweis muss man nicht geben. Aber es gab vorher eine Szene, als Yannik Haupts gefoult wurde, da hätte man sich auf Eppelborner Seite auch nicht über einen Platzverweis beschweren können", meinte er zur wohl spielentscheidenden Szene. Denn drei Minuten später markiert Sören Maas die zweite Gäste-Führung (84.), die Tom Keller (87.) und Haupts (90. + 2.) zum 1:4 (0:0)-Endstand ausbauen. Zu allem Überfluss sah in der Nachspielzeit auch noch Nicolas Jobst vom Gastgeber glatt Rot, auch er fehlt mindestens in der nächsten Begegnung. Jan Berger sagte weiter: "Letztendlich war der Sieg gerecht, aber wie er zustande gekommen ist, ärgert uns extrem. Wir waren bis dahin nicht so deutlich unterlegen und gehen dann mit einem Drei-Tore-Unterschied in die Kabine. Und die Beiden fehlen auf jeden Fall am kommenden Wochenende".

Michael Petry sagte zum Verletztenstand: "Pascal Piontek, Jannis Erbel und Yannik Ernst mussten während der Partie verletzt raus, da müssen wir jetzt die Untersuchungen abwarten. Wir hatten am Ende noch 12 Kaderspieler. Wenn bis zum kommenden Wochenende von den dreien keiner zurück kommt, wird es personell eng. Jan Wollbold (Schulter) fällt ja auch länger aus. Moritz Ruffing (Armverletzung) wird so schnell nicht zurück kommen. Die Zweite haben wir ja abgemeldet, wir werden dann wohl A-Junioren einbauen. Wir sind Siebter, brauchen aber noch ein paar Punkte, um sicher zu gehen".