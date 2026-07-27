Zwei Platzverweise und drei Elfer: Dorfen behält beim TuS die Oberhand Bayernliga-Auftakt von Hans-Peter Mertins · Heute, 09:46 Uhr · 0 Leser

Dorfen gewinnt beim TuS Holzkirchen. – Foto: Michael Buchholz

Der TSV Dorfen hat beim TuS Holzkirchen mit 3:2 gewonnen. Spielertrainer Gerhard Thalmaier verwandelte zwei Elfmeter selbst.

Der TSV Dorfen hat beim Dritten der vergangenen Saison, dem TuS Holzkirchen, zum Saisonauftakt 3:2 (2:0) die Oberhand behalten. Ein perfekter Anfang und zwei Elfmetertore von Spielertrainer Gerhard Thalmaier ebneten den Weg zum Sieg. Schon nach 13 Minuten war es das erste Mal soweit. Thalmaier selbst wurde in der Box gefoult und verwandelte den Strafstoß selbst, 1:0. Diese Führung brachte dem TSV Sicherheit. Überhaupt waren sie in den ersten 45 Minuten tonangebend und standen sicher. Auch ein früher Platzverweis kam für die Isenstädter gerade recht.

Dorfen siegt beim TuS Holzkirchen durch zwei Elfmeter Als Clemens Blaha alleine auf Keeper Maximilian Schörnig zulief, wurde er von Emil Mitterer als letzter Mann unsanft von den Beinen geholt und musste mit Rot das Spielfeld vorzeitig verlassen. Auch der verletzte Fabio Sabbage auf der Bank folgte ihm wegen zu heftigen Reklamierens (25.). Das 2:0 kurze Zeit später war die Folge. Alexander Linner trat aus 25 Meter Entfernung zum Freistoß an. Sein Schuss landete am Pfosten und dann war es Clemens Blaha, der goldrichtig stand. Er staubte aus fünf Metern ab (28). Nach dem Wiederanpfiff wurden die Gastgeber stärker. Sie hatten auch mehr Spielanteile. Und nun erwischte es auch die Hartlmannen mit einem Platzverweis. Als letzter Mann war es Felix Blaha, der vorzeitig in die Kabine musste (51.). Nach einer flachen Hereingabe von rechts war in der Mitte Maximilian Freundl zur Stelle und markierte aus kurzer Entfernung den 1:2-Anschlusstreffer (68.). Jetzt wollte Holzkirchen mehr.