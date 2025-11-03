Punkteteilung für Jüchen. – Foto: Jens Terhardt

Zwei Platzverweise schocken Jüchen Der VfL Jüchen/Garzweiler hat mal wieder ein Spiel nicht in voller Mannschaftsstärke zu Ende gebracht. Dennoch erkämpften er sich gegen St. Tönis einen Punkt. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein VfL Jüchen SC St. Tönis

Nach der eher schwachen Vorstellung beim TSV Meerbusch (0:1) wollte der VfL Jüchen/Garzweiler daheim gegen den SC St. Tönis in die Erfolgsspur zurückkehren, doch am Ende reichte es nur zu einem Teilerfolg. Durch das 1:1 (0:0) setzten die Jüchener ihre lange Serie an ungeschlagenen Heimspielen fort. Zusätzlichen Wert erhält der Punkt allerdings durch die Begleitumstände seines Zustandekommens: Nach zwei Platzverweisen spielten die Gastgeber ab der 58. Minute in doppelter Unterzahl.

Führung nach erstem Platzverweis „Auch wenn ich finde, dass der Schiedsrichter schlecht war und man über die Berechtigung der beiden Platzverweise streiten kann, bekommen wir insgesamt einfach zu viele davon“, sagte VfL-Coach Daniel Klinger mit Blick auf die Tatsache, dass in den bisherigen zwölf Partien schon sieben Jüchener vorzeitig zum Duschen geschickt wurden. Viermal mit Gelb-Rot und dreimal mit Rot. Vielleicht wäre es alles anders gekommen, wenn der VfL seinen guten Start in die Partie schon vor der Pause in eine Führung umgemünzt hätte. Doch Ex-Profi Patrick Koronkiewicz vergab in der 10. Minute nach einem Foul an ihm selbst vom Elfmeterpunkt.

Gestern, 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis 1 1 Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst sah Stürmer Glayne Wago schon in der 49. Minute wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit den roten Karton. Das Verrückte: Kaum war Wago aus dem Spiel, schalteten die Gastgeber nach einer SC-Ecke schnell um und gingen durch Nils Friebe 1:0 in Front. Wiederum nur ein paar Minuten später musste dann Innenverteidiger Tim Heubach, ebenfalls Ex-Profi, mit Gelb-Rot vom Platz.