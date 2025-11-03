Zwei Platzverweise schocken Jüchen

Nach der eher schwachen Vorstellung beim TSV Meerbusch (0:1) wollte der VfL Jüchen/Garzweiler daheim gegen den SC St. Tönis in die Erfolgsspur zurückkehren, doch am Ende reichte es nur zu einem Teilerfolg. Durch das 1:1 (0:0) setzten die Jüchener ihre lange Serie an ungeschlagenen Heimspielen fort. Zusätzlichen Wert erhält der Punkt allerdings durch die Begleitumstände seines Zustandekommens: Nach zwei Platzverweisen spielten die Gastgeber ab der 58. Minute in doppelter Unterzahl.
„Auch wenn ich finde, dass der Schiedsrichter schlecht war und man über die Berechtigung der beiden Platzverweise streiten kann, bekommen wir insgesamt einfach zu viele davon“, sagte VfL-Coach Daniel Klinger mit Blick auf die Tatsache, dass in den bisherigen zwölf Partien schon sieben Jüchener vorzeitig zum Duschen geschickt wurden. Viermal mit Gelb-Rot und dreimal mit Rot. Vielleicht wäre es alles anders gekommen, wenn der VfL seinen guten Start in die Partie schon vor der Pause in eine Führung umgemünzt hätte. Doch Ex-Profi Patrick Koronkiewicz vergab in der 10. Minute nach einem Foul an ihm selbst vom Elfmeterpunkt.
Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst sah Stürmer Glayne Wago schon in der 49. Minute wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit den roten Karton. Das Verrückte: Kaum war Wago aus dem Spiel, schalteten die Gastgeber nach einer SC-Ecke schnell um und gingen durch Nils Friebe 1:0 in Front. Wiederum nur ein paar Minuten später musste dann Innenverteidiger Tim Heubach, ebenfalls Ex-Profi, mit Gelb-Rot vom Platz.
Die Gäste brachten nach und nach frische Beine für die Wende, aber erst in der 82. Minute fiel der Ausgleich gegen tapfer verteidigende Hausherren. „Dann hätten wir sogar mit einem weiteren Konter das 2:1 machen können“, sagte Daniel Klinger, der angesichts des verrückten Spielverlaufs letztlich gut leben konnte mit dem einen Punkt: „Was die Jungs ab der 55. Minute geleistet haben, war Weltklasse.“