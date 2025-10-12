Zwei Platzverweise – Kirchanschöring zwingt Geretsried in die Knie

Spiel am Sonntag

Bitterer Nachmittag für den TuS Geretsried. Obwohl die Mannschaft von Daniel Dittmann gegen den SV Kirchanschöring in Führung gehen konnte, stand der Aufsteiger nach 90 Minuten mit leeren Händen da. Die Gäste pirschen sich indes in der Tabelle auf Rang vier vor.

Die 250 Zuschauer brauchten zunächst Geduld, ehe bei beiden Mannschaft nach der Pause der Knoten beim Toreschießen platzte. Lars Maison eröffnete die Partie mit dem 1:0 in der 47. Minute. 180 Sekunden meldete sich der SVK dank Manuel Omelanowsky zurück. Weitere sechs Minuten später war die Partie durch einen verwandelten Elfer von Jonas Kronbichler gedreht.

Es kam noch dicker für Geretsried: In der 69. Minute erhöhte Kronbichler mit seinem zweiten Tor und Keita Kawai wurde mit der Ampelkarte vom Platz gestellt. Joker Isni Redjepi ließ die Heimfans noch einmal hoffen (77.), aber eine weitere Ampelkarte gegen Radic und der dritte Treffer von Kronbichler (85./FE) sorgten dann kurz vor Schluss für klare Verhältnisse.

TuS Geretsried – SV Kirchanschöring 2:4

TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner, Christian Wiedenhofer (72. Robin Renger), Lars Maison, Sebastian Rosina, Thomas Puscher (76. Isni Redjepi), Keita Kawai, Sebastian Schrills, Srdan Ivkovic, Alexander Bazdrigiannis (84. Lukas Günther), Kaan Aygün (72. Anastasios Karpouzidis) - Trainer: Daniel Dittmann

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas (92. Andreas Krämer), Elias Huber, Dominik Auerhammer (74. Marco Schmitzberger), David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach, David Lobendank (82. Dennis Hrvoic), Manuel Omelanowsky (56. Fikret Jahic), Jonas Kronbichler (88. Sebastian Dengel), Samuel Schwarz - Spielertrainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger

Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Irlbach) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Lars Maison (47.), 1:1 Manuel Omelanowsky (50.), 1:2 Jonas Kronbichler (56. Foulelfmeter), 1:3 Jonas Kronbichler (69.), 2:3 Isni Redjepi (77.), 2:4 Jonas Kronbichler (85. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Keita Kawai (69./TuS Geretsried/)

Gelb-Rot: Cedomir Radic (83./TuS Geretsried/)