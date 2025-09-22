Zwei Platzverweise in Musberg, Nufringen dreht Partie in 84' und 90'+2

---

Gestern, 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau Büsnau SpVgg Holzgerlingen Holzgerling. 3 1 Abpfiff Der TSV Jahn Büsnau setzte seine starke Serie fort und schlug die SpVgg Holzgerlingen mit 3:1. Vor allem Marc Hetzel war der entscheidende Mann: Mit seinen Toren in der 15., 30. und 32. Minute stellte er die Weichen früh auf Sieg. Erst spät konnte Timo Paetzold in der 78. Minute für die Gäste verkürzen. Büsnau bleibt damit ungeschlagen und festigt mit zehn Punkten die Rolle als Spitzenmannschaft, während Holzgerlingen mit nur einem Zähler weiter tief im Tabellenkeller steckt.



Im Duell zweier defensiv stabiler Teams trennten sich der SV Vaihingen und der SV Rohrau torlos. Chancen waren zwar vorhanden, doch beide Abwehrreihen hielten den Laden dicht. Vaihingen verpasste es, den Anschluss an die Spitzengruppe herzustellen und steht nun mit acht Punkten auf Rang fünf. Der SV Rohrau konnte immerhin einen Zähler mitnehmen und hält mit vier Punkten Abstand zur Abstiegszone.



Der ASV Botnang und der TV Echterdingen II trennten sich in einer unterhaltsamen Partie 2:2. Früh brachte Mateo Prajo die Hausherren in der 4. Minute in Führung, doch Flon Ajvazi (15.) und Wesley Acholonu (16.) drehten die Partie binnen einer Minute. Nach der Pause sicherte Mirlind Kamberi mit seinem Ausgleichstreffer in der 57. Minute den verdienten Punkt für Botnang. Beide Mannschaften verharren damit im unteren Tabellendrittel, ohne sich entscheidend nach vorne absetzen zu können.



Dramatik pur in Darmsheim: Markus Lurz brachte die SpVgg 1897 Cannstatt in der 39. Minute in Führung. Doch Andre Esteves glich in der 70. Minute für den TV Darmsheim aus, bevor Fabian Schneider in der 90. Minute den viel umjubelten Siegtreffer erzielte. Damit bleiben die Darmsheimer an der Tabellenspitze dran und stehen mit neun Punkten auf Rang drei. Cannstatt rutscht durch die Niederlage knapp hinter die Aufstiegsplätze auf Rang vier.



Der VfL Herrenberg und der SV Nufringen lieferten sich ein packendes Derby mit fünf Toren. Steven Franguere traf bereits in der 3. Minute zur Führung für Herrenberg, die Timo Tropsch (7.) postwendend ausglich. Colin Kugel brachte den VfL in der 43. Minute wieder in Front, ehe Markus Kaupp (84.) und Raffaele Ciuffreda in der Nachspielzeit (90.+2) die Partie dramatisch für Nufringen drehten. Herrenberg bleibt bei sechs Punkten im Mittelfeld, während Aufsteiger Nufringen nun ebenfalls auf sechs Zähler kommt und ein Ausrufezeichen setzt.



Im Kellerduell trennten sich der SV Deckenpfronn und der TSV Dagersheim 1:1. Zunächst brachte Labinot Dodoli die Gäste in der 34. Minute in Führung, doch Niklas Wunsch sorgte für den verdienten Ausgleich. Bitter für Dagersheim: Johannes Drotleff sah in der 72. Minute die Gelb-Rote Karte, sodass man die Schlussphase in Unterzahl bestreiten musste. Beide Teams verharren mit jeweils schwachem Punktestand im Tabellenkeller.



Der TSV Musberg behauptete trotz Unterzahl seinen Platz an der Tabellenspitze. Julien Kappeler (17.) und Manuel Rath per Foulelfmeter (38.) sorgten für eine frühe Führung. Zwar brachte Yannick Ruß die Gäste kurz vor der Pause (45.+2) zurück, doch Pa Buray Manneh entschied die Partie in der Nachspielzeit (90.+5) mit einem weiteren Strafstoß. Überschattet wurde die Partie von zwei Platzverweisen: Marlon Stoll (40./Musberg) und Fabian Seeger (87./Oberjettingen) mussten mit Rot vom Platz. Musberg bleibt mit zehn Punkten Tabellenführer, Oberjettingen hängt mit zwei Zählern im Tabellenkeller fest.



Der SV Bonlanden meldete sich eindrucksvoll zurück und feierte einen 4:1-Erfolg über Croatia Stuttgart. Zwar brachte Duje Tokic die Gäste früh in der 6. Minute in Führung, doch Arbnor Krasniqi (30.), Agonis Berisha (33.), Lukas Tschentscher (61.) und Yannic Poet (87.) drehten die Partie klar zugunsten der Hausherren. Mit diesem Sieg klettert Bonlanden auf Rang acht und verschafft sich etwas Luft im Tabellenmittelfeld. Croatia Stuttgart hingegen bleibt mit drei Zählern im Tabellenkeller stecken.