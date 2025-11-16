Zwei Platzverweise in Drochtersen

Pepe Jagemann traf zum 3:0 und sah 20 Minuten später Gelb/Rot. – Foto: Bernd Kück

Die SV Drochtersen/Assel IV bleibt zuhause eine Macht. In fünf Heimpartien gelangen 13 Punkte und 23 Tore. Gegen den TSV Wiepenkathen II gewannen die Kehdinger deutlich mit 6:0 und bleiben den Spitzenteams der 1. Kreisklasse dicht auf den Fersen. Die Gäste dagegen müssen weiter nach unten in der Tabelle schauen, liegen lediglich vier Punkte vor einem Abstiegsplatz.

Gestern, 18:00 Uhr SV Drochtersen/Assel Drochtersen IV TSV Wiepenkathen Wiepenkathen II 6 0 Abpfiff Die erste Halbzeit verlief relativ ereignisarm. Nach dem Kopfballtreffer durch Jan-Hinnerk von Essen im Anschluss an einen weiten Einwurf passierte nicht mehr viel. "Wir hatten mehr Ballbesitz, kamen aber nicht ins letzte Drittel. Wiepenkathen war bis dahin aber noch gut dabei. Das änderte sich nach Wiederanpfiff. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der TSV einmal gefährlich vor unser Tor kam und wir haben auch nicht gerade ein Feuerwerk abgebrannt", sagte D/A-Trainer Andre Matties. Nach einer Ecke von Andre Cruz gelang Jannis Beckmann per Kopf das 2:0.

Spiel wird unruhig Jetzt überschlugen sich die Ereignisse. Nur drei Minuten später erzielte Pepe Jagemann nach starker Einzelaktion das entscheidende 3:0. Als Wiepenkathens Stürmer Ramazan Delik ausgewechselt werden sollte, gab es einen heftigen Wortwechsel zwischen ihm und D/A-Torwart Joris Viemann. Daraufhin sah der Gästestürmer Rot. Beim 4:0 spielte Jannis Beckmann einen langen Ball hinter die Abwehrkette, Andi Junge köpfte über den herausstürmenden Pascal Lobin hinweg ins Tor. Völlig überflüssig holte sich dann Pepe Jagemann wegen Ballwegschlagens die Ampelkarte ab. "Das war kein Glanzmoment, wenn man bedenkt, dass unser nächstes Spiel Ende Februar gegen Agathenburg/Dollern ist. Aber er ist jung und hat sofort gemerkt, dass das nicht gut war", meinte Andre Matties. Florian Marx, nach schönem Steckpass von Alexander Kreutzmann und eben dieser selber per Kopf nach Einwurf von Andi Junge schraubten das Ergebnis auf 6:0. "Es überraschte mich ein wenig, dass von Wiepenkathen relativ wenig kam. Die waren mit einer guten Mannschaft da", so der D/A-Coach.