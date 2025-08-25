Zwei Platzverweise in Bad Arolsen – Altenlotheim gewinnt Spitzenspiel

Der 4. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 bot packende Derbys, klare Favoritensiege und Überraschungen. Während TSV Altenlotheim im Topspiel die Tabellenführung eroberte, setzte sich SC Edermünde mit einem Kantersieg eindrucksvoll in Szene. 1. FC Schwalmstadt gelang die Revanche im Derby, während FC Homberg weiter auf die ersten Punkte wartet und Aufsteiger TuSpo Mengeringhausen trotz Überzahl den Sieg verpasste.

Gudensberg nutzte die Chancen konsequent und siegte deutlich. Danilo Daumer brachte die FSG früh in Führung, nach der Pause erhöhten Pfalzgraf per Kopf und Rohmann vom Punkt. In der Nachspielzeit setzten die eingewechselten Akin und Nick Siebert den Schlusspunkt, während Korbachs Bemühungen an Keeper Christoph Rausch scheiterten.

Mengsberg legte früh den Grundstein: Neuzugang Can Rommel traf in der 20. Minute zum 1:0, ehe ein Eigentor von Lukas Tippel kurz vor der Pause das 2:0 brachte. Erst Joker Moritz Nachbar verkürzte in der 89. Minute, doch die Aufholjagd kam zu spät.

Die SG Schauenburg stellte mit einem Blitzstart früh die Weichen auf Sieg: Hogir Sen und Florian Wolff trafen binnen Minuten, ehe Jan-Philip Schmidt kurz vor und kurz nach der Pause auf 4:0 erhöhte. Der Felsberger Anschluss durch Fabian Pfeil brachte nur kurz Hoffnung, denn Sen setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Die Gastgeber kontrollierten das Spiel weitgehend souverän und feierten den zweiten Saisonsieg.

Mengeringhausen zeigte seine beste Saisonleistung und führte nach Toren von Menkel, Sommer und Tangel zwischenzeitlich mit 3:1. Doch zwei Strafstöße, sicher verwandelt von Cetinkaya, brachten Sand zurück, ehe Ferati den Ausgleich markierte. In doppelter Überzahl vergab der TuSpo in der Schlussphase den möglichen Sieg, während auch Sand noch die große Chance auf drei Punkte hatte.

Homberg bleibt punktlos

Im ausgeglichenem Derby erzielte Furkan Eker kurz vor der Pause per Strafstoß die Führung für den MFV. Nach Wiederanpfiff kam Homberg besser in die Partie, vergab jedoch mehrere gute Chancen. Als die Gäste in der Schlussphase alles nach vorne warfen, traf André Schnell in der Nachspielzeit zum Endstand. Während Homberg weiter punktlos bleibt, rückt Melsungen ins Tabellenmittelfeld.

Altenlotheim grüßt von der Tabellenspitze

Das Spitzenspiel entschied der TSV Altenlotheim für sich: Spielertrainer Robin Wissemann traf nach 18 Minuten zur Führung und legte in der Schlussphase den zweiten Treffer nach. Kurz darauf besorgte Hendrik Wickert nach einem Solo über das halbe Feld den 3:0-Endstand. Wolfhagens Reserve konnte ihre stärkste Phase nach der Pause nicht nutzen und kassierte die erste Niederlage der Saison. SCE überrollt Schrecksbach

Ein Eigentor von Daniel Schwalm leitete das Unheil für den VfB ein, ehe Felix Mertsch mit einem lupenreinen Hattrick binnen 15 Minuten auf 0:4 stellte. Zwar gelang Lukas Schwalm nach einer Stunde das 1:4, doch Edermünde spielte unbeeindruckt weiter. Mertsch traf ein viertes Mal, ehe Joker Leroy Bawuah doppelt nachlegte; Hannes Jungklaus erzielte kurz vor Schluss Ergebniskosmetik. Revanche geglückt