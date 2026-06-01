Zwei Platzverweise: FC Aschheim scheitert in der Verlängerung

SVP gegen Aschheim am 30.05.26 ab 16 Uhr. Enttäuschung für Aschheim. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

Der FC Aschheim hat den Aufstieg in die Landesliga verpasst. Im Rückspiel der Relegation verlor das Team beim SV Planegg-Krailling 1:2 nach Verlängerung – mit nur noch neun Spielern auf dem Platz.

In dem hart umkämpften Duell haderten die Gäste allerdings mit zwei Platzverweisen sowie zwei Zeitstrafen und stemmten sich schließlich vergeblich gegen die Niederlage. In der zweiten Hälfte der Verlängerung landete ein Eckstoß von Mario Simic am langen Pfosten bei Mirza Zahirovic, der Innenverteidiger stellte wie schon im Hinspiel seine Kopfballstärke unter Beweis und brachte Planegg auf die Siegerstraße (112.). „Ich bin stolz auf meine Mannschaft – auch wenn wir in beiden Spielen zu viele Chancen vergeben haben“, sagte FCA-Trainer Vincenzo Contento.

Die Fußballer des FC Aschheim haben den Landesliga-Aufstieg verpasst: In einem nervenaufreibenden Rückspiel der zweiten Relegationsrunde unterlag das Team beim Süd-Bezirksligisten SV Planegg -Krailling 1:2 nach Verlängerung. Drei Tage zuvor hieß es 1:1.

Beide Mannschaften spielten von Anfang an mit offenem Visier und schenkten sich nichts: Während die Gäste mehr über den Ballbesitz kamen und vorne Antonio Saponaro als Zielspieler suchten, spekulierte die Heimelf gezielt auf freie Räume und nutzte die auch mit viel Tempo.

In der 9. Minute wurde es zum ersten Mal brenzlig: Ekici verlagerte auf Diego Contento, und dessen Direktabnahme rauschte am langen Eck vorbei. Auf der anderen Seite war Aschheims Keeper Pascal Jakob gegen Valentino Gavric zur Stelle (16.), ehe Martin Bauer den Ball nach einem weiten Einwurf von Zahirovic mit dem Hinterkopf gefährlich verlängerte (26.) und Fabijan Podunavac zu zentral abschloss (27.). Die bis dahin dickste Torchance vergab Mirza Idrizovic für den FCA, als er nach einem Zuspiel von Didier Nguelefack völlig frei vor SVP-Torwart Marijan Krasnic verzog (30.). Nachdem Saponaro knapp vorbeigeschossen hatte (36.), schlug es gegenüber ein: Podunavac düpierte auf Rechtsaußen gleich zwei Aschheimer, flankte auf Aldin Ahmetovic, und dessen Kopfball senkte sich als Bogenlampe zum 1:0 in die Maschen (38.).

Die Gäste starteten mit viel Wucht in die zweite Hälfte. Diego Contento scheiterte zunächst noch an Krasnic (47.), ehe er den Ball nach Zuspiel von Ekici aus 16 Metern sehenswert zum 1:1 ins linke Kreuzeck schlenzte (48.). Podunavac (49.), Gavric (64.) und Ahmetovic (68.) ließen gute Planegger Gelegenheiten liegen, für Aschheim schnupperten Idrizovic (50.), Contento (56.), Nguelefack (57.), Gschwend (58.) und Ekici (85.) am Torerfolg.

Die Ereignisse überschlugen sich: Erst musste Hannes Wimmer zehn Minuten raus (90.), dann sahen der eingewechselte Marcel Schütz (90.+4) und Blendart Bajraktari (105.) wegen mutmaßlicher Tätlichkeiten die Rote Karte und auch Jose Monzonis Montilla (119.) bekam eine Zeitstrafe aufgebrummt. Bei hochsommerlichen Temperaturen waren beide Teams am Ende längst auf der letzten Rille unterwegs. Der FCA warf alles nach vorn, die Heimelf traf zum 2:1 und wusste weitere Großchancen durch Stefan Mikerevic (107.) und Antonio Matic (117.) nicht zu nutzen.

SV Planegg-Krailling – FC Aschheim 2:1 n.V. (0:1, 1:1) FC Aschheim: Jakob – Wimmer, Bajraktari, Monzonis Montilla, Gschwend (100. A. Contento) – Ekici, Mustafov (112. Antonic) – Di. Contento, Idrizovic (72. Schütz), Nguelefack (112. Luzzi) Tore: 1:0 Ahmetovic (38.), 1:1 Di. Contento (48.), 2:1 Zahirovic (112.) Rote Karten: Schütz (90.+4), Bajraktari (105.) Zeitstrafen: Wimmer (90.), Monzonis Montilla (119.) Schiedsrichter: Markus Hertlein (TSV 1860 Dinkelsbühl) Zuschauer: 452