Zwei Platzverweise besiegeln höchste Saisonniederlage für Haching II

spvgg unterhaching, rot, gegen sv waldhof mannheim, 03.11.2024gibson nana adufoto: bro – Foto: brouczek

Die SpVgg Unterhaching II verlor gegen Karlsfeld mit 1:5. Zwei rote Karten machten den entscheidenden Unterschied im Heimspiel aus.

Aktuell ist die Landesliga Südost eine wilde Gruppe. Die Fußballmannschaften im Abstiegskampf hauen alles raus für den Liga-Verbleib. Am Samstag beendete Kellerkind Garmisch die Siegesserie des TSV Wasserburg, und 24 Stunden später erlebte die SpVgg Unterhaching II ihr blaues Wunder. Der Tabellendritte ging im Heimspiel gegen den TSV Eintracht Karlsfeld mit 1:5 (0:2) böse unter.

Bislang waren ein 2:4 gegen Hallbergmoos und das 0:3 beim Tabellenführer Wasserburg die höchsten Niederlagen. Fünf Stück hat man sich noch nie gefangen. „Die zwei Platzverweise haben diesmal den Unterschied gemacht“, sagte am Ende Trainer Thomas Kasparetti über eine Niederlage, bei der man nach fünf Gegentoren keine Argumente hat. Die Gelb-Rote Karte von Marinus Spann (76.) fiel nicht mehr so stark ins Gewicht, weil der Gast da schon 1:4 führte. Richtig bitter war die glatt Rote Karte von Gibson Adu (22.), der völlig übermotiviert in den gegnerischen Torwart hineingrätschte. Der Hachinger Angreifer hatte keine realistische Chance auf den Ball, aber eben auch nicht den bösen Willen, den Gegner zu verletzen. Über die Rote Karte durfte man sich nicht beschweren.

Samuel Weiß trifft nur den Pfosten

In Unterzahl taten sich die Hachinger richtig schwer und hatten ein bisschen Pech. So traf Samuel Weiß nur den Pfosten, im direkten Gegenzug brachte der Konter das 0:2 (45.) – maximal bitter. Nach der Pause agierten die Gäste clever und nutzten ihre Chancen. Dazu kam, dass Karlsfeld in den richtigen Momenten traf. Das 1:3 von Daris Ibrakovic 120 Sekunden nach dem 0:3 hätte so ein Wendepunkt sein können, aber auch da kam die Antwort der offensiv gefährlichen Gäste ziemlich schnell. Und mit Neun gegen Elf hatten sich dann alle Fragen bezüglich einer wilden Schlussoffensive im Ansatz erledigt. Trainer Thomas Kasparetti trauerte den Feldverweisen hinterher: „In Gleichzahl wäre es ein Geduldsspiel geworden, aber ich denke, dann hätten wir das schon irgendwie gepackt.“

SpVgg Unterhaching II – TSV Eintracht Karlsfeld 1:5 (0:2). Haching II: Dehler, Böhnke, Kainz, Adu, Knörchen, Aigboje, Ibrakovic, Stejapanovic, Freimuth, Weiß, Spann, Tore: 0:1 Gertsmann (32.), 0:2 Kuhn (45.), 0:3 Beyer (58.), 1:3 Ibrakovic (60.), 1:4 Kuhn (69.), 1:5 Schestak (89.). Rot: Adu (22., grobes Foulspiel). Gelb-Rot: Spann (76., wiederholtes Foulspiel).